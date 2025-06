Zmiany dla pobierających 800 plus w lipcu. Nowy termin i apel o wnioski

2 lipca (środa) - wypłata bez zmian

4 lipca (piątek) - wypłata bez zmian

7 lipca (poniedziałek) - wypłata bez zmian

9 lipca (środa) - wypłata bez zmian

12 lipca (sobota) - wypłata w piątek 11 lipca

14 lipca (poniedziałek) - wypłata bez zmian

16 lipca (środa) - wypłata bez zmian

18 lipca (piątek) - wypłata bez zmian

20 lipca (niedziela) - wypłata w piątek 18 lipca

22 lipca (wtorek) - wypłata bez zmian

24 lipca (czwartek) - wypłata w terminie

Ostatnie dni na złożenie wniosku o 800 plus. Później świadczenie będzie wypłacane bez wyrównania

ZUS przypomina rodzicom, że końcówka czerwca to ostatni moment na złożenie wniosku o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, by dostać świadczenie z wyrównaniem od czerwca.

Wniosek o świadczenie 800 plus trzeba składać co roku. Nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 31 maja. Osoby, które złożą wniosek do końca czerwca, otrzymają świadczenie wychowawcze z wyrównaniem za czerwiec. ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci środki w terminie do 31 sierpnia 2025 r.