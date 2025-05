Poszukiwań swoich bliskich domagali się potomkowie ocalałych, którzy wyjechali do Polski. Ukraińskie władze nie zgadzały się na ekshumacje, a zgodę na przeprowadzenie poszukiwań Fundacja Wolność i Demokracja uzyskała w listopadzie 2022 r. Zbiorowy grób został odkryty 24 sierpnia 2023 r. po tym, jak kilka miesięcy wcześniej przedsiębiorstwo Wołyńskie Starożytności - zgodnie z ukraińskim prawem - wystąpiło formalnie do władz obwodu tarnopolskiego oraz ukraińskiej Międzyresortowej Komisji do spraw Upamiętnień Ofiar Wojen i Represji Politycznych o zgodę na prowadzenie wspólnych poszukiwań.

O odkryciu mogiły pierwsi pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”. W zbiorowym grobie odkryto wówczas pięć czaszek, na których widoczne były obrażenia.

Zakaz poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy ukraińskie władze oficjalnie zniosły w listopadzie 2024 r., zgodę na ekshumację szczątków w Puźnikach wydano na początku 2025 r.