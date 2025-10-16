Urugwaj był w przeszłości pionierem w zakresie uchwalania liberalnych przepisów w takich kwestiach jak legalizacja dostępu do marihuany, wprowadzenie instytucji małżeństw jednopłciowych czy liberalizacja przepisów aborcyjnych – ta ostatnia jest w Urugwaju dozwolona na życzenie do 12. tygodnia ciąży.

Urugwaj legalizuje eutanazję. Projekt ustawy zgłosiła lewicowa koalicja rządząca

W środę za ustawą przyjętą w sierpniu przez Izbę Reprezentantów legalizującą eutanazję zagłosował Senat – „za” opowiedziało się 20 z 31 senatorów. Głosowanie odbyło się po 10-godzinnej debacie, którą kilku parlamentarzystów określiło jako „najtrudniejszą” w ich parlamentarnej karierze.

Gdzie eutanazja jest legalna? Pierwszym krajem, który zalegalizował eutanazję, była Holandia, gdzie eutanazji można legalnie poddawać się od 2002 roku. Eutanazji można legalnie poddać się w Belgii, Luksemburgu, Hiszpanii, Kanadzie, w niektórych stanach Australii oraz w Nowej Zelandii. Bliska legalizacji eutanazji jest Francja. W Szwajcarii legalne jest tzw. wspomagane samobójstwo – czyli udostępnienie osobie chcącej zakończyć życie pomocy w postaci np. przepisania odpowiedniego leku.



W Polsce eutanazja jest nielegalna. Za jej wykonanie – na podstawie art. 150 par. 1 Kodeksu karnego grozi od 3 miesięcy do 5 lat (w przepisie mowa o zabiciu człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla tej osoby.



Po przegłosowaniu ustawy część osób obserwujących obrady Senatu zaczęła skandować „mordercy” – informuje AFP.

Oprócz Urugwaju jedynym krajem Ameryki Łacińskiej, który pozwala na pewną formę eutanazji jest Kuba, gdzie śmiertelnie chorzy pacjenci mają prawo domagać się, by nie utrzymywać ich sztucznie przy życiu. We wspomnianych wcześniej Ekwadorze i Kolumbii eutanazja nie jest przestępstwem, ale nie jest też legalna.