Urugwaj pierwszym krajem w Ameryce Łacińskiej, który zalegalizował eutanazję

Urugwajski Senat przyjął ustawę legalizującą w kraju eutanazję - tym samym stając się pierwszym w Ameryce Łacińskiej państwem, który podjął taką decyzję. Wcześniej dekryminalizacji eutanazji, po wyrokach sądów najwyższych, podjęły Kolumbia i Ekwador, które nie przyjęły jednak przepisów w tym zakresie.

Publikacja: 16.10.2025 11:54

Urugwajski Senat zagłosował za eutanazją

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Urugwaj był w przeszłości pionierem w zakresie uchwalania liberalnych przepisów w takich kwestiach jak legalizacja dostępu do marihuany, wprowadzenie instytucji małżeństw jednopłciowych czy liberalizacja przepisów aborcyjnych – ta ostatnia jest w Urugwaju dozwolona na życzenie do 12. tygodnia ciąży. 

Urugwaj legalizuje eutanazję. Projekt ustawy zgłosiła lewicowa koalicja rządząca

W środę za ustawą przyjętą w sierpniu przez Izbę Reprezentantów legalizującą eutanazję zagłosował Senat – „za” opowiedziało się 20 z 31 senatorów. Głosowanie odbyło się po 10-godzinnej debacie, którą kilku parlamentarzystów określiło jako „najtrudniejszą” w ich parlamentarnej karierze. 

Gdzie eutanazja jest legalna?

Pierwszym krajem, który zalegalizował eutanazję, była Holandia, gdzie eutanazji można legalnie poddawać się od 2002 roku. Eutanazji można legalnie poddać się w Belgii, Luksemburgu, Hiszpanii, Kanadzie, w niektórych stanach Australii oraz w Nowej Zelandii. Bliska legalizacji eutanazji jest Francja. W Szwajcarii legalne jest tzw. wspomagane samobójstwo – czyli udostępnienie osobie chcącej zakończyć życie pomocy w postaci np. przepisania odpowiedniego leku. 

W Polsce eutanazja jest nielegalna. Za jej wykonanie – na podstawie art. 150 par. 1 Kodeksu karnego grozi od 3 miesięcy do 5 lat (w przepisie mowa o zabiciu człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla tej osoby.  
   

Po przegłosowaniu ustawy część osób obserwujących obrady Senatu zaczęła skandować „mordercy” – informuje AFP. 

Oprócz Urugwaju jedynym krajem Ameryki Łacińskiej, który pozwala na pewną formę eutanazji jest Kuba, gdzie śmiertelnie chorzy pacjenci mają prawo domagać się, by nie utrzymywać ich sztucznie przy życiu. We wspomnianych wcześniej Ekwadorze i Kolumbii eutanazja nie jest przestępstwem, ale nie jest też legalna. 

Projekt ustawy legalizującej eutanazję przygotowała rządząca Urugwajem lewicowa koalicja Szeroki Front (Frente Amplio). Ustawie sprzeciwiała się ostro związana z Kościołem katolickim prawica. 

Z niedawnego sondażu wynika, że legalizacja eutanazji cieszy się akceptacją społeczną. Za legalną eutanazją opowiedziało się ponad 60 proc. badanych, przeciw było 24 proc. 

Urugwajscy lekarze będą podejmować decyzję o przeprowadzeniu eutanazji kierując się własnym sumieniem

Ustawa pozwala na poddanie się eutanazji pełnoletnim obywatelom Urugwaju lub pełnoletnim rezydentom w tym kraju, którzy znajdują się w terminalnej fazie nieuleczalnej choroby, będącej dla chorego źródłem cierpienia. 

71-letnia Beatriz Gelos, Urugwajka, która cierpi na nieuleczalne stwardnienie zanikowe boczne (ALS) od dwóch dekad w rozmowie z AFP stwierdziła, że ustawa jest „bardzo humanitarna”. Jak dodała, jej przeciwnicy nie mają pojęcia, jak to jest żyć w takim stanie jak ona. 

Ustawę popiera też Monica Canepa, której syn, 39-letni Pablo, jest sparaliżowany z powodu nieuleczalnej choroby. – Pablo nie żyje. To nie jest życie – powiedziała AFP. 

Urugwajskie Stowarzyszenie Medyczne nie zajęło stanowiska ws. eutanazji – lekarze będą mogli podejmować decyzję co do tego, czy wykonają tę procedurę, kierując się wskazaniami własnego sumienia. 

Urugwajski Kościół katolicki wyraził „zasmucenie” wynikiem głosowania w Senacie. 

Źródło: rp.pl

