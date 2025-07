Nowy tydzień rozpoczął się od wyraźnego osłabienia złotego względem najważniejszych światowych walut. Kurs dolara do złotego poszybował w górę powracając w okolice 3,65 zł. Mniejsze zmiany notuje euro, które tylko nieznacznie zyskało względem krajowej waluty i kosztuje ok. 4,25 zł. Z kolei frank szwajcarski zwyżkował do 4,56 zł.

Dolar mocno w górę po ogłoszeniu umowy handlowej między USA a UE

Po ogłoszeniu umowy handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską wyraźnie umocnił się dolar. W poniedziałek notowania pary EURUSD powróciły poniżej poziomu 1,17. Rynki pozytywnie przyjęły porozumienie, które oddala perspektywę globalnej wojny handlowej. - Reakcją na porozumienie pomiędzy USA-UE w temacie handlu, jakie zostało ogłoszone w niedzielę wieczorem jest umocnienie dolara, zwyżki na giełdach i cofnięcie się cen złota. Deal redukuje ryzyko eskalacji wzajemnych relacji i wojny handlowej po 1 sierpnia, choć jest asymetryczny z wieloma korzyściami dla USA – zauważa w komentarzu porannym Marek Rogalski, analityk walutowy DM BOŚ. Umowa przewiduje podstawową stawkę celną w wysokości 15 proc. na znaczną część unijnego eksportu do Stanów Zjednoczonych.