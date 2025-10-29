Australia przeprowadziła pierwsze kontrowersyjne deportacje więźniów z kohorty NZYQ

Kilka miesięcy temu rząd Australii podpisał memorandum z władzami jednej z najmniejszych republik na świecie - Nauru, liczącej nieco ponad 21 km kwadratowych i zamieszkałej przez około 9,5 tys. osób. Na mocy tego dokumentu Australia odeśle do wyspiarskiego państewka 350 więźniów, stanowiących tzw. kohortę NZYQ – osób, które złamały australijskie prawo i tym samym zrzekły się swojego prawa do pobytu w Australii. Wielu członków tej grupy ma za sobą przeszłość kryminalną z użyciem przemocy, a wielu z nich ponownie popełniło przestępstwo po zwolnieniu.

W zamian rząd Australii zapłaci około 408 milionów dolarów australijskich (267 milionów dol.) z góry, a następnie kolejne 70 milionów dolarów rocznie na pokrycie bieżących kosztów pobytu więźniów.

Minister spraw wewnętrznych Australii, Tony Burke, potwierdził, że "pierwsza deportacja miała miejsce" w miniony piątek, choć liczba wysłanych osób nie została ujawniona.

Kim są ludzie z kohorty NZYQ

Kohorta NZYQ to grupa osób, które zostały wypuszczone do australijskiej społeczności po przełomowym wyroku Sądu Najwyższego z 2023 roku, który stwierdził, że prawo rządu do nieograniczonego przetrzymywania ich na terenie imigracyjnego aresztu jest niezgodne z prawem, przez co konieczne okazało się wypuszczenie ich na wolność.