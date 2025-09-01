Australia odsyła migrantów na maleńką wyspę na Pacyfiku

Podpisując memorandum o porozumieniu z prezydentem Nauru, Davidem Adeangiem, minister spraw wewnętrznych Tony Burke zobowiązał się do płacenia przez rząd Australii około 408 milionów dolarów australijskich (267 milionów USD) z góry, a następnie kolejne 70 milionów dolarów rocznie na pokrycie bieżących kosztów przesiedlenia grupy ponad 350 osób. Wielu członków tej grupy ma za sobą przeszłość kryminalną z użyciem przemocy, a wielu z nich ponownie popełniło przestępstwo po zwolnieniu.

Grupa była osadzona w areszcie imigracyjnym na czas nieokreślony w Australii, zanim Sąd Najwyższy w przełomowym orzeczeniu z 2023 roku uznał tę praktykę za nielegalną w przypadku osób bez realnych perspektyw deportacji.

Memorandum zawiera zobowiązania do zapewnienia odpowiedniego traktowania oraz długoterminowego pobytu dla osób, które nie mają prawa legalnego pobytu w Australii, a które zostaną przyjęte przez Nauru.

W Australii od kilku tygodni trwają masowe protesty przeciwko migracji, organizowane przez grupę „Marche for Australia”, według rządu tego kraju związana z neonazistami.