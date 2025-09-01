Australia odsyła migrantów na maleńką wyspę na Pacyfiku

Aktualizacja: 01.09.2025 09:03 Publikacja: 01.09.2025 07:30
Podpisując memorandum o porozumieniu z prezydentem Nauru, Davidem Adeangiem, minister spraw wewnętrznych Tony Burke zobowiązał się do płacenia przez rząd Australii około 408 milionów dolarów australijskich (267 milionów USD) z góry, a następnie kolejne 70 milionów dolarów rocznie na pokrycie bieżących kosztów przesiedlenia grupy ponad 350 osób. Wielu członków tej grupy ma za sobą przeszłość kryminalną z użyciem przemocy, a wielu z nich ponownie popełniło przestępstwo po zwolnieniu.
Grupa była osadzona w areszcie imigracyjnym na czas nieokreślony w Australii, zanim Sąd Najwyższy w przełomowym orzeczeniu z 2023 roku uznał tę praktykę za nielegalną w przypadku osób bez realnych perspektyw deportacji.
Memorandum zawiera zobowiązania do zapewnienia odpowiedniego traktowania oraz długoterminowego pobytu dla osób, które nie mają prawa legalnego pobytu w Australii, a które zostaną przyjęte przez Nauru.
W Australii od kilku tygodni trwają masowe protesty przeciwko migracji, organizowane przez grupę „Marche for Australia”, według rządu tego kraju związana z neonazistami.
Po orzeczeniu Sądu Najwyższego zwolniono z aresztu osoby, które często nie miały innego kraju do którego mogłyby zostać odesłane. Obecna umowa z Nauru ma rozwiązać problem migrantów, którzy utracili ważność wiz i nie mają legalnego statusu pobytu.
Minister Burke podkreślił, że każdy, kto nie posiada ważnej wizy, powinien opuścić kraj, co jest dla niego podstawą funkcjonowania systemu wizowego. Porozumienie ma dotyczyć szczególnie migrantów, którzy pozostawali w Australii po anulowaniu ich wiz.
Umowa spotkała się z ostrą krytyką ze strony organizacji broniących praw uchodźców, które określiły ją jako dyskryminującą, niebezpieczną i godzącą w prawa ludzi. Krytycy zwracają uwagę na wcześniejsze doniesienia o naruszeniach praw człowieka na Nauru oraz ogromne społeczno-ekonomiczne problemy tej małej wyspy, która ma zaledwie 12 500 mieszkańców, wysokie bezrobocie i poważne problemy zdrowotne.
Maleńkie państwo Republika Nauru leży w zachodniej części Oceanu Spokojnego. Jest trzecim co do wielkości, po Watykanie i Monako, najmniejszym państwem i najmniejszą republiką świata. Zamieszkuje ją niespełna 1000 osób, a długość jej linii brzegowej wynosi około 19 kilometrów.
Władzę w Nauru sprawuje 19-osobowy parlament, a szefem rządu, składającego się z pięciu ministrów, jest prezydent.
Niezwykle czyste złoża fosforanów – kluczowego składnika nawozów – sprawiły, że Nauru było niegdyś jednym z najbogatszych miejsc na świecie w przeliczeniu na mieszkańca. Te zasoby dawno się jednak wyczerpały, a naukowcy szacują obecnie, że 80 proc. powierzchni Nauru stało się niezdatne do zamieszkania z powodu działalności górniczej.
