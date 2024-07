Jeden z działaczy opozycji twierdzi, że siły bezpieczeństwa Wenezueli dwukrotnie próbowały wedrzeć się do ambasady Argentyny w Caracas, gdzie ukrywa się pięciu działaczy opozycji w stosunku do których władze wydały nakaz aresztowania.



Władze Wenezueli ostrzegają przed protestami powyborczymi

Gonzalez apelował wielokrotnie o to, aby uniknąć przelewu krwi. Tymczasem Maduro, na antenie wenezuelskiej telewizji państwowej, oskarżył „opłacanych agitatorów” o ataki na lokale komisji wyborczych. - Wiemy jak zmierzyć się z tą sytuacją i uporać się z tymi, którzy zachowują się agresywnie — oświadczył co może być zapowiedzią brutalnego tłumienia protestów.



Jorge Rodriguez, parlamentarzysta partii rządzącej Wenezuelą i szef kampanii wyborczej Maduro wezwał zwolenników prezydenta do zorganizowania we wtorek marszu wsparcia dla głowy państwa. A minister obrony Wenezueli, Vladimir Padrino, ostrzegł przed powtórzeniem sytuacji z 2014, 2017 i 2019 roku, gdy w czasie antyrządowych protestów ulicznych zginęły setki osób.



Machado zaapelowała do wenezuelskiej armii, by ta obroniła wynik wyborów, ale siły zbrojne były dotychczas wierne Maduro i na razie nie ma żadnych przesłanek wskazujących na to, aby miały odwrócić się od obecnego prezydenta kraju.