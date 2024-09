Zamiast wielkich słów, potrzebna jest pomoc i rzetelna informacja. Do mnie przemawiają suche komunikaty MSWiA i MON, które podaje np., że w akcji ratunkowej bierze udział 19 śmigłowców, kilkanaście tysięcy żołnierzy i kilka tysięcy policjantów, powstaje szpital polowy w Nysie, wojsko odbuduje most w Głuchołazach, i na miejsce powodzi jadą wojska inżynieryjne z ciężkim sprzętem do usuwania gruzu i powalonych drzew. Wystarczy pokazać poświęcenie i trud żołnierzy, strażaków i policjantów. Za dużo?