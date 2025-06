Donald Trump uważa, że stopy procentowe powinny zostać obniżone do 1 proc. z obecnej stopy referencyjnej Rezerwy Federalnej wynoszącej 4,25-4,50 proc. – przypomina Reuters.

„Jeśli będę myślał, że ktoś utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie lub zrobi cokolwiek innego, to nie powołam go” – powiedział Trump. „Powołam kogoś, kto chce obniżyć stopy. Jest ich wielu” – dodał.

W ostatnim czasie prezydent USA wielokrotnie krytykował prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella za to, że nie obniżył stóp od czasu powrotu Trumpa do Białego Domu w styczniu. Trump powiedział publicznie, że Powell wykonuje „kiepską robotę” i chciałby, by szef Fed „zrezygnował”, jednocześnie nazywając przewodniczącego Fed "głupim".

Powell, którego kadencja wygasa w maju 2026 roku, wiele razy deklarował, że nie zrezygnuje wcześniej ze swojego stanowiska.