Czy udział polskiego wojska w misji pokojowej w Ukrainie jest w naszym interesie?

A może chodzi o to, że zadaniem polskiego wojska jest jedynie obrona kraju? To jednak nieprawda – jest nim służba dla państwa. W różnych formach – pomocy w walce z klęskami żywiołowymi, strzeżeniu granic, walce na wypadek zewnętrznej agresji, ale także – i tu chyba dochodzimy do sedna sprawy – udziale w misjach poza granicami kraju. Rozumieją to Amerykanie, Francuzi, Brytyjczycy, Hiszpanie, Włosi (ale także mniejsze narody), natomiast od pewnego czasu nie my. Wymienione nacje nie mają problemu z posyłaniem „swoich chłopców” nawet na koniec świata, jeśli uznają, że mają tam bronić ich interesów. Nie granic, nie niepodległości, nie suwerenności – interesów. Bo to ostatecznie rola żołnierzy – bić się lub ostatecznie ginąć w interesie swojego państwa. Kto jednak określa, co jest owym interesem? Demokratycznie wyłoniona władza.

Tę prostą prawdę rozumieli Polacy jeszcze nie tak dawno, popierając udział naszego wojska w amerykańskich de facto wojnach. Czuli, że ofiara polskiej krwi jest potrzebna do przekonania największego mocarstwa świata do uznania nas za dobrego sojusznika. Nie ma dziś znaczenia, czy mieli rację, czy jej nie mieli, ale widać w tym jakieś politycznie uzasadnione myślenie. Myślenie, którego dziś zupełnie są pozbawieni.

Bo jeśli udział naszego kontyngentu w misji (sic!) pokojowej w Ukrainie jest w naszym interesie (by być przy powojennym dzieleniu tortu, utrzymać ważny dla nas pokój, zyskać doświadczenie w walce z rosyjskimi prowokacjami czy z jakiegokolwiek innego powodu), to zadaniem polskiego żołnierza jest brać w niej udział i zginąć, jeśli taka będzie konieczność. Koniec, kropka. To jest służba, której częścią jest ryzyko utraty życia – za to tym dziesiątkom tysięcy ludzi płacimy, a oni przysięgają, że nie cofną się przed oddaniem życia, jeśli ojczyzna się o nich upomni.

Ogólnopolski strach przed misjami pokojowymi w Ukrainie

To naprawdę dziwne, że naród przekonany o swej wyjątkowej dzielności i smykałce do wojenki zachowuje się dziś w zgodzie z „doktryną wojenną” Ewy Kopacz, która w 2014 roku na pytanie, czy Polska pomoże napadniętej wówczas Ukrainie, odpowiedziała: „Wie pan, ja jestem kobietą. Wyobrażam sobie, co ja bym zrobiła, gdyby nagle na ulicy pokazał się człowiek, który wymachuje ostrym narzędziem albo trzyma w ręku pistolet. Pierwsza moja myśl: tam, za moimi plecami jest mój dom i tam są moje dzieci. Więc wpadam do domu, zamykam drzwi i opiekuję się własnymi dziećmi”. Wówczas wszyscy kpili z pani premier, ale obecnie jej geopolityczna wyobraźnia stała się dominująca w polskim społeczeństwie. Na myśl o udziale polskich żołnierzy w pokojowej misji, która jest w naszym interesie, zdecydowana większość Polek i Polaków (oraz polityków i polityczek) wpada w panikę i drży ze strachu.