O wysłaniu europejskich żołnierzy na Ukrainę jako pierwszy mówił, jeszcze w lutym 2024 roku prezydent Francji Emmanuel Macron. Wówczas premier Donald Tusk jednoznacznie wykluczył, by nad Dnieprem mogli pojawić się europejscy żołnierze. W marcu 2022 roku ideę wysłania sił NATO na Ukrainę, które miałyby ochronić ukraińskie miasta przed bombardowaniem, przedstawił w czasie wizyty w Kijowie ówczesny wicepremier Jarosław Kaczyński.

Polska gotowa wesprzeć logistycznie misję na Ukrainie, nie wyśle tam żołnierzy

Idea misji pokojowej wystawionej przez kraje Europy, która miałaby gwarantować przyszłe porozumienie pokojowe na Ukrainie, zaczęło się więcej mówić w ostatnich dniach po tym, jak administracja USA zaczęła dążyć do szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie, sygnalizując jednocześnie, że Ukraina nie może liczyć na wejście do NATO, a USA nie zamierzają wysyłać żołnierzy nad Dniepr.



Przed poniedziałkowym spotkaniem przywódców państw europejskich w Paryżu, zwołanym przez prezydenta Emmanuela Macrona, a także po jego zakończeniu, premier Tusk ponownie wykluczył możliwość wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę. Tusk zadeklarował, że Polska jest gotowa zapewnić wsparcie logistyczne ewentualnej europejskiej misji na Ukrainie.

Gotowość do wysłania wojsk na Ukrainę, po uzyskaniu amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa, zgłosiła Wielka Brytania (nie jest jednak jasne, czy byłyby to wojska lądowe, czy np. myśliwce Typhoon, które zapewniałyby bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej nad Ukrainą). Wysłania żołnierzy na Ukrainę nie wykluczają Szwecja, rozważają to władze Holandii, rozmowa na ten temat toczy się też w Finlandii. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz uznał, że dyskusja na ten temat jest przedwczesna. Prezydent Francji Emmanuel Macron zastrzegł, że Francja nie wyśle na Ukrainę wojsk, które miałyby brać udział w działaniach zbrojnych.