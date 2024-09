Największa operacja wojska na zalanych terenach. „Pięć linii wysiłku”

Wojsko zaangażuje się we wsparcie procesów odbudowy na terenach, które dotknęła powódź. Operacja „Feniks” będzie miała „pięć linii wysiłku”. - Pierwsza linia to bezpieczeństwo – będzie zakładała, że musimy w dalszym ciągu dozorować wały przeciwpowodziowe, które są w dużej mierze mocno zmęczone wodą. (...) Nawet pomimo tego, że woda opadnie, wciąż będziemy musieli kontrolować ich stan i miejscowo je wzmacniać - powiedział na antenie TVN24 gen. Kukuła.

Wojsko zajmie się zdrowiem, mobilnością i logistyką

Druga linia wysiłku to zdrowie. – Będziemy organizować punkty wysuniętej pomocy medycznej, lekarskiej, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma dostępu do opieki zdrowotnej. Będziemy utrzymywać również śmigłowce do tak zwanej ewakuacji medycznej, jeśli taka potrzeba zajdzie, wspierać szczepienia, ale również realizować pomoc psychologiczną - tłumaczył.

Zdaniem gen. Kukuły bardzo ważna jest linia trzecia, czyli mobilność. – Ona warunkuje tempo, w jakim będziemy odtwarzać infrastrukturę, w jakim będziemy dostarczać energetykę, wodę do miejscowości i warunki do odbudowy. Musimy jak najszybciej uczynić drożnymi drogi, część z nich odbudować nawet tymczasowymi metodami - powiedział.

Również ważna będzie logistyka. – Większość miejscowości dzisiaj ma skażoną wodę, musimy dostarczać olbrzymie ilości wody. Aktualnie tylko dzisiaj mieliśmy ponad 40 takich beczkowozów, w których przewoziliśmy dziesiątki tysięcy litrów wody pitnej, ale to jest również żywność i wreszcie energia elektryczna – stwierdził gen. Kukuła.