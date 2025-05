Protokół zbieżności i rozbieżności kandydatów

Obydwaj kandydaci zaprezentowali się nie tylko jako przeciwnicy wysyłania wojska na Ukrainę i przywrócenia poboru, ale też tworzenia struktur europejskiej armii jako alternatywy dla NATO. Opowiedzieli się zaś za wzmocnieniem relacji militarnych z USA, zwiększeniem wydatków na zbrojenia do poziomu 5 proc. PKB. I ku memu zaskoczeniu nawet za dyskusją na temat możliwej obecności w Polsce broni jądrowej, czyli udziału w programie Nuclear Sharing – chociaż dotychczas przedstawiciele rządu unikali tego tematu. Dzisiaj nie jest to oś sporu, co jest optymistycznym „zaczynem” na przyszłość.

Warto zwracać uwagę na niuanse i niedopowiedzenia. Prezydent RP ma wpływa na proces doskonalenia systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Konieczne zmiany w tym zakresie, wynikające m.in. z ćwiczeń wojskowych, zostały wstrzymane „w pół kroku”. Karol Nawrocki byłby gotowy je kontynuować. – Reforma zakładająca przywrócenie Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych powinna zostać z czasem wdrożona, musi jednak być poprzedzona dogłębnymi analizami i przeprowadzona w sposób nieingerujący w zdolności decyzyjne Sił Zbrojnych RP – twierdzi prezes IPN.

Kontrę stawia Rafał Trzaskowski: – To nie jest czas na rewolucję i eksperymenty w systemie dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Nie możemy pozwolić, by ktokolwiek pomyślał, że nasza armia testuje nowy system i przez to może być chwilowo słabsza.

Taki podział opinii odróżnia obóz władzy od ośrodka prezydenckiego. Podobną narrację jak Trzaskowski prezentował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Zbieżną zaś ze zdaniem Nawrockiego – Jacek Siewiera, do niedawna szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który jednak poparł kandydaturę prezydenta Warszawy. Czy wpłynie on na zmianę decyzji Trzaskowskiego?