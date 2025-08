O tym, że to 45-letni Zbigniew Bogucki, początkujący poseł PiS, szczeciński adwokat niewykonujący zawodu od 2020 r. i były wojewoda zachodniopomorski zostanie szefem Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, a nie Przemysław Czarnek, oficjalnie dowiedzieliśmy się z wywiadu prezydenta elekta dla Telewizji Trwam pod koniec lipca (dwa tygodnie wcześniej ujawniliśmy to nieoficjalnie w „Rzeczpospolitej”). Karol Nawrocki nie wdawał się w niuanse tego wyboru. – Bardzo się z tego cieszę, to też człowiek z mojego pokolenia czterdziestolatków – mówił o Boguckim. Docenił też duże zaangażowanie nowego szefa KPRP w jego niełatwą kampanię wyborczą. Bogucki był członkiem jego sztabu i odpowiadał za kwestie prawne, np. procesy wyborcze.