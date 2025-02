Trzy dni po katastrofie Putin wyraził ubolewanie z powodu „tragicznego incydentu, jaki wydarzył się w przestrzeni powietrznej Rosji”. Ale ani nie przyznał, że to jego armia trafiła samolot, ani też nie zobowiązał się do wypłacenia rekompensat rodzinom ofiar, jak tego domagał się publicznie prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew.

Władze w Baku zaczęły więc wysyłać mniej dyplomatyczne sygnały. Najpierw zaostrzono zasady pobytu w Azerbejdżanie przyjezdnych z Rosji. Teraz nakazano zamknięcie w ciągu półtora miesiąca Ruskiego Domu, a jednocześnie oskarżono go o złamanie ustawy o reklamie i zażądano natychmiastowego usunięcia jego szyldu.

„Nastąpiło wyraźne ochłodzenie”. Jaka jest przyszłość stosunków Azerbejdżanu i Rosji?

– Idziemy po spirali pogarszania stosunków. (…) Według konstruktywnej logiki w Baku powinien szybko pojawić się jakiś bardzo szacowny gość z Rosji, bowiem sygnały wysyłane za pośrednictwem mediów i MSZ nie dają rezultatów. Z Baku do Moskwy nikogo nie wyślą – stwierdził dyrektor Centrum Badań Strategicznych przy prezydencie Azerbejdżanu Farhad Mamedow.

Żaden gość z Moskwy nie przyjechał, za to deputowany Nikołaj Wałujew, były bokserski mistrz świata, wezwał do represji przeciw obywatelom Azerbejdżanu żyjącym w Rosji, łącznie z odbieranie własności. W odpowiedzi Baku uznało go za persona non grata. To już trzeci rosyjski deputowany (wszyscy z rządzącej partii putinowskiej Jedna Rosja), który ma zakaz wjazdu do sąsiedniego kraju z powodu swoich wypowiedzi.

– Baku podjęło decyzję ochłodzenia stosunków z Rosją. Krok za krokiem Azerbejdżan dystansuje się. (…) Dyskusyjne jest, czy to wybór wynikający z sytuacji, czy już fundamentalny. W długoterminowej perspektywie i tak Baku nie może radykalnie oddalić się od Rosji – uważa rosyjski ekspert Stanisław Pritczin.

Nikt jednak w Moskwie nie mówi o najprostszym sposobie polepszenia stosunków – przyznaniu się do winy za katastrofę samolotu.