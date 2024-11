Zamknięte osiedla dla migrantów? Rosja zaostrza prawo i uderza w przybyszów

W poniedziałek w Dumie rosyjskiej zarejestrowano też inny projekt ustawy, który zakazuje rosyjskim szkołom przyjmowania dzieci imigrantów, którzy nie znają języka rosyjskiego.

Nowe prawo ma wejść w życie już w przyszłym roku. Uderzy w wielu imigrantów, głownie z Azji Centralnej, którzy jadąc do pracy w Rosji często nie znają rosyjskiego. Bo większość tych krajów (zwłaszcza Tadżykistan i Uzbekistan) od upadku Związku Radzieckiego konsekwentnie odchodziła od języka rosyjskiego. Usuwały też kojarzone z sowiecką czy carską epoką pomniki. Wracały do korzeni, do islamu.

Rosyjski Kościół prawosławny nie chce przybyszów

Nastroje antyimigracyjne mocno nasiliły się w Rosji po zamachu w Crocus City Hall w Krasnogorsku (zginęło wówczas 145 osób), bo większość zatrzymanych sprawców pochodziła z Tadżykistanu (niektórzy zdążyli otrzymać paszport rosyjski lub kartę pobytu). Był to jednak tylko punkt zapalny, który przyśpieszył tworzenie licznych ustaw uderzających w imigrantów zarobkowych.

Zwierzchnik rosyjskiego Kościoła prawosławnego patriarcha Cyryl I domagał się tego jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. – Błędna polityka migracyjna może doprowadzić do najsmutniejszych skutków dla „russkiego miru” oraz dla duchownego i kulturalnego jądra Rosji […] Masowy przypływ migrantów niemówiących po rosyjsku, niemających pojęcia o rosyjskiej historii, kulturze i naszych tradycjach, niezdolnych i często niechcących integrowania się z rosyjskim społeczeństwem, zmienia oblicze rosyjskich miast. To doprowadza do deformacji prawnej, kulturalnej, duchownej i językowej przestrzeni kraju – mówił patriarcha w obecności przysłuchującego się wystąpieniu Putina.

Rosyjska gospodarka kuleje. Rosja potrzebuje 5 milionów robotników

Rosyjscy ekonomiści tłumaczą, że Rosja nie może zrezygnować ze ściąganej z zagranicy taniej siły roboczej, bo zrujnowałoby gospodarkę (a bezrobocie obecnie wynosi zaledwie 2,4 proc.). Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie szacuje, że do zapewnienia wzrostu gospodarczego Rosja musiałaby co roku ściągać od 390 tys. do nawet miliona przybyszów.