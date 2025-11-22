Aktualizacja: 22.11.2025 12:00 Publikacja: 22.11.2025 11:25
Syndyk podzielił wierzycieli-kredytobiorców według stopnia spłaty ich zobowiązań i części z tych kredytobiorców zaproponował konkretne warunki ugód, które następnie zatwierdził sędzia-komisarz. Kłopoty pojawiły się jednak w odniesieniu do osób, które nie spłaciły jeszcze pełnej kwoty kapitału oraz tych prowadzących działalność gospodarczą. Dla takich kredytobiorców syndyk nie przygotował dotychczas propozycji porozumień, a samodzielne próby zawarcia ugody najczęściej napotykały na trudności. Zawarcie ugody w ramach globalnego programu ugodowego może zatem przyspieszyć ostateczne rozliczenie na linii bank-kredytobiorca. Trzeba jednak mieć na uwadze, że dotychczasowy program ugód przewidywał warunki mniej korzystne od ugód zawieranych w sprawach frankowych z innymi bankami. Sąd Rejonowy w Wołowie zarzucił nawet syndykowi, że proponuje kredytobiorcom ugody niezgodne z orzeczeniami TSUE.
Chodzi o możliwość zabezpieczenia kredytobiorców Getinu tak, aby nie ponosili dodatkowych strat.
Jak pokazuje praktyka, syndyk zaskarżał wszystkie wyroki dla siebie niekorzystne, również te dotyczące kredytów frankowych. Tymczasem w tych sprawach istnieje już utrwalona linia orzecznicza, korzystna dla kredytobiorców. Prowadzenie takich postępowań generuje koszty obciążające masę upadłości, a w konsekwencji zmniejsza pulę środków przeznaczonych na zaspokojenie wierzycieli. Zrozumiały to już inne banki komercyjne, które w znacznej mierze odstąpiły od składania apelacji i chętniej zawierają ugody.
Pozytywnie oceniam zobowiązanie syndyka do rezygnacji ze składania wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych, ponieważ brak jest jakichkolwiek podstaw, by syndyk mógł takie zwolnienie otrzymać. W masie upadłości znajdują się bowiem środki, które dotychczas syndyk wykorzystywał chociażby na koszty obsługi prawnej. Tym samym takie wnioski jedynie przewlekały postępowania cywilne. Rzadko zresztą zdarzało się, by sądy – znając sytuację finansową banku – uwzględniały wnioski syndyka.
Postępowania upadłościowego nie wszczyna się ani nie prowadzi, jeśli majątek dłużnika wystarcza jedynie na pokrycie kosztów samego postępowania. W takiej sytuacji brak jest środków na zaspokojenie wierzycieli, co czyni prowadzenie upadłości bezcelowym. Dalsze generowanie kosztów może się więc przyczynić do takiej sytuacji, że postępowanie zostanie następnie umorzone.
Owszem, nierozstrzygnięta pozostaje kwestia przedstawiona Trybunałowi Konstytucyjnemu, dotycząca zasad zaspokajania roszczeń Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w upadłości banku. To właśnie od tego rozstrzygnięcia zależy, czy dalsze prowadzenie postępowania upadłościowego będzie miało sens, czy też całość środków trafi wyłącznie na zaspokojenie roszczeń BFG.
Propozycje ugód to jedno, ale syndyk dodatkowo składa zawezwania do prób ugodowych, czasami po kilka razy wobec tej samej osoby. To zaś można traktować jako oczywiste nadużycie przepisów postępowania dotyczących zawieszania biegu przedawnienia na czas toczącej się procedury ugodowej, a dodatkowo marnotrawienie środków zgromadzonych w masie. Uważam więc, że zarządzenie skłoni syndyka do skupienia się na istocie postępowania upadłościowego, czyli likwidacji aktywów i rozliczenia się z wierzycielami. Dodatkowo, stanowi dla wierzycieli wyraźny znak, że sędzia-komisarz nie zbagatelizował tysięcy skarg i pism kierowanych przez kredytobiorców i ich pełnomocników do akt w związku z przedłużającymi się procedurami.
