Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Czy sędzia komisarz przyspieszy rozliczanie się z wierzycielami Getin Banku?

Uważam, że zarządzenie sędziego skłoni syndyka do skupienia się na istocie postępowania upadłościowego, czyli likwidacji aktywów i rozliczeniu się z wierzycielami – ocenia Rafał Kowalczyk, adwokat, kancelaria Filipiak Babicz Legal & Tax.

Publikacja: 22.11.2025 11:25

Czy sędzia komisarz przyspieszy rozliczanie się z wierzycielami Getin Banku?

Foto: AdobeStock

Marek Domagalski

Jarosław Zarębski, sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank zobowiązał syndyka do szeregu konkretnych działań, które mają przyspieszyć to postępowanie. Ale przejdźmy do konkretów. Sędzia zobowiązuje syndyka do złożenia w terminie dwóch miesięcy wniosków o zezwolenie na zawarcie ugód ze wszystkimi nieobjętymi obecnym programem ugód kategoriami pożyczkobiorców lub kredytobiorców, w szczególności w innych walutach niż CHF oraz osobami fizycznymi i prawnymi niebędącymi konsumentami, które zaciągnęły zobowiązania w CHF. Co te ugody mogą im dać?

Syndyk podzielił wierzycieli-kredytobiorców według stopnia spłaty ich zobowiązań i części z tych kredytobiorców zaproponował konkretne warunki ugód, które następnie zatwierdził sędzia-komisarz. Kłopoty pojawiły się jednak w odniesieniu do osób, które nie spłaciły jeszcze pełnej kwoty kapitału oraz tych prowadzących działalność gospodarczą. Dla takich kredytobiorców syndyk nie przygotował dotychczas propozycji porozumień, a samodzielne próby zawarcia ugody najczęściej napotykały na trudności. Zawarcie ugody w ramach globalnego programu ugodowego może zatem przyspieszyć ostateczne rozliczenie na linii bank-kredytobiorca. Trzeba jednak mieć na uwadze, że dotychczasowy program ugód przewidywał warunki mniej korzystne od ugód zawieranych w sprawach frankowych z innymi bankami. Sąd Rejonowy w Wołowie zarzucił nawet syndykowi, że proponuje kredytobiorcom ugody niezgodne z orzeczeniami TSUE.

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy odpowie na ważne pytanie ws. klientów Getin Noble Banku
Konsumenci
Sąd Najwyższy odpowie na ważne pytanie ws. klientów Getin Noble Banku

Kolejne wskazania dla syndyka to zaniechanie składania odwołań w sprawach z powództwa frankowiczów od orzeczeń ustalających nieważność umowy kredytu CHF w sytuacji, gdy status konsumenta nie budzi wątpliwości, jak również niestosowanie argumentacji lub środków procesowych zmierzających do przedłużania lub powstrzymywania tych procesów. Czyżby sędzia oczekiwał od syndyka rezygnacji z normalnych narzędzi procesowych?

Jak pokazuje praktyka, syndyk zaskarżał wszystkie wyroki dla siebie niekorzystne, również te dotyczące kredytów frankowych. Tymczasem w tych sprawach istnieje już utrwalona linia orzecznicza, korzystna dla kredytobiorców. Prowadzenie takich postępowań generuje koszty obciążające masę upadłości, a w konsekwencji zmniejsza pulę środków przeznaczonych na zaspokojenie wierzycieli. Zrozumiały to już inne banki komercyjne, które w znacznej mierze odstąpiły od składania apelacji i chętniej zawierają ugody.

Syndyk miałby też zaniechać składania wniosków o zwolnienie syndyka od kosztów sądowych w jakiejkolwiek sprawie z jego udziałem oraz skarżenia orzeczeń odmawiających takiego zwolnienia.

Pozytywnie oceniam zobowiązanie syndyka do rezygnacji ze składania wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych, ponieważ brak jest jakichkolwiek podstaw, by syndyk mógł takie zwolnienie otrzymać. W masie upadłości znajdują się bowiem środki, które dotychczas syndyk wykorzystywał chociażby na koszty obsługi prawnej. Tym samym takie wnioski jedynie przewlekały postępowania cywilne. Rzadko zresztą zdarzało się, by sądy – znając sytuację finansową banku – uwzględniały wnioski syndyka.

Sędzia zaleca wreszcie syndykowi podejmowanie działań zmierzających do jak najszybszego zakończenia trwających procesów z jego udziałem i znacznego ograniczania kosztów związanych z ich obsługą, gdyż wobec niewielkiej perspektywy uzyskania zaspokojenia wierzycieli w istotnym stopniu, podstawowym celem postępowania upadłościowego powinno być jak najszybsze zakończenie spraw upadłego. Czy to ma znaczyć, że to postępowanie w zasadzie traci sens?

Postępowania upadłościowego nie wszczyna się ani nie prowadzi, jeśli majątek dłużnika wystarcza jedynie na pokrycie kosztów samego postępowania. W takiej sytuacji brak jest środków na zaspokojenie wierzycieli, co czyni prowadzenie upadłości bezcelowym. Dalsze generowanie kosztów może się więc przyczynić do takiej sytuacji, że postępowanie zostanie następnie umorzone.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Wejście na salę rozpraw TSUE
Konsumenci
Czy restrukturyzacja banku wyklucza zawieszenie spłaty rat? Ważny wyrok TSUE

Jest jeszcze sprawa dotycząca tych kwestii w TK.

Owszem, nierozstrzygnięta pozostaje kwestia przedstawiona Trybunałowi Konstytucyjnemu, dotycząca zasad zaspokajania roszczeń Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w upadłości banku. To właśnie od tego rozstrzygnięcia zależy, czy dalsze prowadzenie postępowania upadłościowego będzie miało sens, czy też całość środków trafi wyłącznie na zaspokojenie roszczeń BFG.

A jaką moc sprawczą mogą mieć te zarządzenia sędziego komisarza w pana ocenie?

Propozycje ugód to jedno, ale syndyk dodatkowo składa zawezwania do prób ugodowych, czasami po kilka razy wobec tej samej osoby. To zaś można traktować jako oczywiste nadużycie przepisów postępowania dotyczących zawieszania biegu przedawnienia na czas toczącej się procedury ugodowej, a dodatkowo marnotrawienie środków zgromadzonych w masie. Uważam więc, że zarządzenie skłoni syndyka do skupienia się na istocie postępowania upadłościowego, czyli likwidacji aktywów i rozliczenia się z wierzycielami. Dodatkowo, stanowi dla wierzycieli wyraźny znak, że sędzia-komisarz nie zbagatelizował tysięcy skarg i pism kierowanych przez kredytobiorców i ich pełnomocników do akt w związku z przedłużającymi się procedurami.

Czytaj więcej

Jest decyzja sądu ws. Getin Noble Bank. Co dalej z głośną upadłością?
Konsumenci
Jest decyzja sądu ws. Getin Noble Bank. Co dalej z głośną upadłością?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Bankowość Firmy Getin Noble Bank Upadłość Bankructwo Frankowicze i przewalutowanie

Jarosław Zarębski, sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank zobowiązał syndyka do szeregu konkretnych działań, które mają przyspieszyć to postępowanie. Ale przejdźmy do konkretów. Sędzia zobowiązuje syndyka do złożenia w terminie dwóch miesięcy wniosków o zezwolenie na zawarcie ugód ze wszystkimi nieobjętymi obecnym programem ugód kategoriami pożyczkobiorców lub kredytobiorców, w szczególności w innych walutach niż CHF oraz osobami fizycznymi i prawnymi niebędącymi konsumentami, które zaciągnęły zobowiązania w CHF. Co te ugody mogą im dać?

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
23 stycznia GDDKiA rozpoczęła akcję pomiarową w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2025.
Prawo drogowe
Rząd chce podwyższyć opłaty za przejazd drogami ekspresowymi i autostradami
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
W całej Polsce z powodu nieuregulowanego prawa do gruntu cierpi nawet milion mieszkańców.
Nieruchomości
Spółdzielcy będą wreszcie na swoim. Rząd chce rozwiązać problem z PRL
Frankowicze. Sąd nie zawsze związany stanowiskiem sądu odwoławczego
Konsumenci
Frankowicze. Sąd nie zawsze związany stanowiskiem sądu odwoławczego
Jak po rozwodzie wycenić nakłady małżonka na wspólny majątek? Wyrok SN
Prawo rodzinne
Jak po rozwodzie wycenić nakłady małżonka na wspólny majątek? Wyrok SN
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Darowizna od rodzica powinna iść na konto dziecka. Bo fiskus ją opodatkuje
Podatki
Darowizna od rodzica powinna iść na konto dziecka. Bo fiskus ją opodatkuje
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama