Obawy kredytobiorców przed niepłaceniem rat i windykacją

Adwokat Marcin Szymański wskazuje z kolei, że kiedy umowa kredytu nie może obowiązywać z powodu nieuczciwych jej postanowień, konsumenci – w zasadzie z mocy prawa – nie są zobowiązani do wynikających z niej świadczeń. Często jednak obawiają się zaprzestania płacenia rat ze względu na naciski banków, groźby windykacji czy właśnie przekazanie informacji o rzekomym zadłużeniu podmiotom zajmującym się udzielaniem informacji gospodarczych. Płacąc raty wynikające z nieważnej umowy kredytu w toku procesu mającego potwierdzić, że nigdy ta umowa nie była ważna, stają wobec konieczności rozszerzania powództwa o zwrot kolejnych rat, ale w praktyce nigdy nie mogą objąć powództwem zwrotu ich wszystkich. A to osłabia ochronną funkcję dyrektywy 93/13. – Dlatego przygotowany przez MS projekt ustawy „frankowej” przewiduje zawieszenie z urzędu obowiązku uiszczania rat przez konsumenta po wszczęciu postępowania – dodaje mec. Szymański.

Równowaga między interesem kredytobiorców a banku

Inaczej na te kwestie patrzy Henryk Walczewski, sędzia sądu frankowego w Warszawie. – Dyrektyw unijnych nie można stosować bezpośrednio, ale dopiero po implementacji do prawa krajowego. To oznacza, że dyrektywa nie obowiązuje wprost między stronami sporu. Dyrektywę 93/13 ustanowiono dla zapewnienia równowagi kontraktowej – równości świadczeń konsumenta i banku. Zatem „wysoki poziom ochrony konsumenta” to skutek wdrożenia, a nie cel dyrektywy. Zabezpieczenie jako zwolnienie z płacenia rat wymaga uprawdopodobnienia, że doprowadzi do takiej równości. Jeżeli konsument płaci więcej, niż powinien, to raczej może się domagać obniżenia rat niż unieważnienia całej umowy – uważa sędzia Henryk Walczewski. – Ochrona konsumenta wbrew przepisom o restrukturyzacji oczywiście utrudnia jej przeprowadzenie – dodaje sędzia.

Sygnatura akt: III CZP 18/25