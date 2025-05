Trzaskowski, Wandzel: Podatkowe konsekwencje uznania umowy kredytowej za nieważną

Zgodnie z dominującym stanowiskiem sądów powszechnych i Sądu Najwyższego postanowienia umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej, które przewidywały dokonanie – przy wypłacie lub spłacie kredytu – przeliczenia według kursu wynikającego z tabeli kursów publikowanej przez bank, jeśli jednocześnie umowa nie regulowała zasad ustalania tego kursu, są postanowieniami niedozwolonymi w stosunkach z konsumentem. Oznacza to, że nie wiążą konsumenta od samego początku, to jest od zawarcia umowy.

Reklama

Co przy tym istotne, skutkiem wybrania przez konsumenta sądowej drogi rozwiązania sporu z bankiem (a nie zawarcia ugody) jest uznanie umowy za nieważną od samego początku. W przestrzeni publicznej używane jest nieraz sformułowanie „unieważnienie umowy”, co mogłoby sugerować, że umowa taka była ważna, a dopiero wyrok sądowy czyni ją nieważną. Jest to jednak skrót myślowy, nie budzi bowiem wątpliwości, że wyrok w sprawie kredytu walutowego ma charakter deklaratywny, tj. potwierdza nieważność umowy, a nie konstytutywny – tj. czyniący umowę nieważną. Skoro umowa kredytu jest zaś nieważna od samego początku, to oznacza to, że nigdy nie wiązała stron i tym samym nigdy nie wywołała żadnych skutków prawnych. Taka konstatacja niesie za sobą poważne konsekwencje podatkowe dla kredytobiorcy.

Ulga mieszkaniowa

Na potrzeby podatku od osób fizycznych (PIT) źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie domu czy lokalu mieszkalnego, jeżeli zbycie to nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości. Dochód z tego źródła jest opodatkowany i aby uniknąć tego podatku, można skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej. Można z niej skorzystać, jeśli nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie domu czy mieszkania, przychód uzyskany z tego zbycia został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, przy czym ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ściśle definiuje sposoby wydatkowania, które uprawniają do skorzystania z ulgi mieszkaniowej. W szczególności ustawodawca dopuścił możliwość uznania za wydatki na cele mieszkaniowe przychodu ze sprzedaży nieruchomości, o ile był on przeznaczony na spłatę kredytu udzielonego przez bank na cel mieszkaniowy.

Pojawiło się więc pytanie – co w przypadku, gdy kredytobiorca skorzystał z ulgi mieszkaniowej w związku z zawarciem umowy kredytu mieszkaniowego denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej, a obecnie pozwał bank i uzyskał wyrok uznający tę umowę za nieważną. Czy w takim przypadku musi on „zwrócić ulgę” – tj. skorygować zeznanie podatkowe za rok, w którym z niej skorzystał i zapłacić podatek?

Odpowiedzi na to pytanie udzielił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej („KIS”) w interpretacji indywidualnej z 29 grudnia 2024 r., sygnatura 0113-KDIPT2-2.4011.754.2024.2.AKU. Wskazał on, że zwolnienia podatkowe oraz ulgi są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego do interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia podatkowe, jak również ulgi należy stosować wykładnię ścisłą, która nie wychodzi poza literalne brzmienie przepisów. Stąd też korzystanie z przedmiotowego zwolnienia przysługuje podatnikowi wyłącznie w sytuacji spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w przepisie prawa.