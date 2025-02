Te wypowiedzi pomijają jednak, że nie porównujemy, czy lepiej było wdrożyć resolution, czy czekać na upadłość banku. Należy zweryfikować wyłącznie to, czy decyzja o przymusowej restrukturyzacji spowodowała stratę, np. kredytobiorcy frankowego, obligatariusza, akcjonariusza. Porównaniu ulega sytuacja, w której do wydania decyzji by nie doszło – czy wówczas konsument mógłby dochodzić skutecznie swoich roszczeń i czy środki mógłby odzyskać.

Moim zdaniem ciężar dowodu, że gdyby nie doszło do przymusowej restrukturyzacji, to i tak nastąpiłaby upadłość, w trakcie której poszkodowane grupy osób nie odzyskałyby swoich aktywów, spoczywać będzie na pozwanym BFG. To nie poszkodowany powinien wykazywać, że nie doszłoby do upadłości (nie powinien wykazywać faktu negatywnego), lecz BFG powinien wykazywać fakt pozytywny – upadłość musiałyby wystąpić, co i tak uniemożliwiłoby odzyskanie środków. Do tego jednak daleka droga.

Jakie będą, jakie mogą być odszkodowania? Zaczekajmy na uprawomocnienie się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Przed NSA będzie zapewne jeszcze trudne, ciężkie starcie.

Wyrok WSA, a sytuacja kredytobiorców. "Pojawiło się światełko"

Wyrok z 29.01.2025 r. jest z pewnością przełomowym rozstrzygnięciem, zwłaszcza w świetle stosunkowo oględnej wypowiedzi TSUE w sprawie C-118/23. Pozwala spojrzeć z zupełnie innej perspektywy na działania dotyczące przymusowej restrukturyzacji.