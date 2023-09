Śmiertelne zagrożenie dla Floty Czarnomorskiej? Nowa broń Ukrainy

Flota Czarnomorska: Rosyjskie korwety nie mają sonarów?

Wprawdzie Flota Czarnomorska dysponuje trzema, wyposażonymi w sonar korwetami klasy Admirał Grigorowicz, na pokładzie których znajdują się śmigłowce Ka-27 oraz dywizjonem trzech korwet Projektu 22160, ale te ostatnie - jak pisze "Forbes" - prawdopodobnie nie mają sonarów. "Forbes" pisze, że gdy w kwietniu dywizjon wyruszył na ćwiczenia z zakresu wykrywania okrętów podwodnych, cele wykrywała para starszych korwet, a korweta Projektu 22160 "Wassilij Bykow" monitorowała odczyty ich sonarów.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraińcy ustalają, czy zabili dowódcę Floty Czarnomorskiej Ukraińska armia poinformowała, że "wyjaśnia" czy w ataku na dowództwo Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu rzeczywiście zginął dowódca Floty Czarnomorskiej, admirał Wiktor Sokołow.

Ponadto co najmniej jedna z korwet Floty Czarnomorskiej prawdopodobnie doznała we wrześniu uszkodzeń w wyniku ataku ukraińskiego drona.



"Forbes" zauważa, że rosyjskie korwety Floty Czarnomorskiej ostatnie 20 miesięcy wojny spędziły pływając na krótkie dystanse, w rejonie zachodniego Morza Czarnego, by wystrzeliwać pociski Kalibr w stronę celów na Ukrainie Dłuższe rejsy były dla okrętów zbyt niebezpieczne ze względu na możliwość ukraińskich ataków z użyciem dronów, pocisków balistycznych i manewrujących.

Flota Czarnomorska straciła w czasie walk okręt flagowy, krążownik Moskwa, a także trzy okręty desantowe, okręt podwodny i jednostkę wsparcia, a także kilka łodzi patrolowych. Ukraińcy podają, że Rosjanie stracili 20 jednostek nawodnych i jeden okręt podwodny (ten ostatni został uszkodzony w stoczni w Sewastopolu, w czasie ataku rakietowego - chodzi o okręt Rostów nad Donem).



Zbierając to wszystko w całość - jak pisze "Forbes" - Flota Czarnomorska "nie jest gotowa na to, co ją czeka". Ukraińska Marynarka Wojenna już teraz przeprowadza ataki z użyciem dronów nawodnych i ataki rakietowe na rosyjskie okręty. Wkrótce jednak może zacząć je atakować z głębin Morza Czarnego.