Rosja przegrała na Morzu Czarnym. Flota Czarnomorska uciekła na wschodnie wybrzeże, poza zasięg ukraińskiej broni

Odsunięcie rosyjskich baz na wschód (i daleki południowy wschód – w przypadku Abchazji) sprawiło, że północno-zachodnia część Morza znalazła się poza zasięgiem Floty Kremla. Dzięki temu statki handlowe zaczęły płynąć do i z ukraińskich portów w Odessie i w jej pobliżu.

Wojna Rosji z Ukrainą. Statki znów płyną do Odessy

Dzięki odblokowaniu żeglugi już co najmniej 12 statków odpłynęło z Odessy z różnymi ładunkami. Gdy działało „zbożowe porozumienie” z Rosją wszystkie jednostki były kontrolowane w Bosforze przez komisję w skład której wchodzili Rosjanie. Teraz pływają bez kontroli a obecnie firmy ubezpieczeniowe zaczęły znów obejmować je swoimi usługami. Po wypowiedzeniu „porozumienia” przez Kreml odmawiały ubezpieczania jednostek, które chciały płynąć na Ukrainę ze względu na ogromne ryzyko.

Ale rosyjskie dowództwo próbuje nadal wywierać nacisk na ukraińskie wybrzeże. Pozostały mu samoloty które ostrzeliwują rakietami ukraińską infrastrukturę portową. Każdego tygodnia nadchodzą informacje głównie o trafionych magazynach ze zbożem.

Przysłanie dodatkowych środków obrony przeciwlotniczej z Niemiec wzmocni ich ochronę, ale w ich zasięgu znajdzie się też nowy szlak morski, prowadzący z Odessy na południe. Jednak nie ma na razie sygnałów świadczących o tym, by Kreml chciał atakować cywilne statki na morzu.

Jeszcze wiosną Kijów ostrzegał, że natychmiast doprowadzi to do odwetowych uderzeń na jednostki płynące do i z rosyjskich portów na Morzu Czarnym. A przez nie przechodzi znacząca część eksportu rosyjskiej ropy do krajów Afryki i Azji. Na razie Kreml we własnym interesie unika więc atakowania statków płynących do Odessy, za to skupia się na infrastrukturze portowej.