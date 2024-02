Krok po kroku Ukraińcy zdołali się jednak uwolnić z żelaznego uścisku Rosjan na morzu. Już w kwietniu zatopili „Moskwę” – okręt flagowy Floty Czarnomorskiej. W czerwcu odbili Wyspę Wężową. Ustawicznie atakowali rosyjskie okręty, porty, szlaki zaopatrzeniowe. W lipcu 2023 roku ciężko uszkodzili most, łączący zaanektowany Krym z Rosją.

Wojna Rosji z Ukrainą. Ile okrętów straciła Rosja na Morzu Czarnym?

W październiku 2023 roku rosyjska flota wojenna poczuła się wreszcie zmuszona do wycofania większości swoich jednostek z Sewastopola na Krymie i przerzucenia ich do wschodniej części Morza Czarnego. Ale również tam rosyjskie okręty nie zawsze są bezpieczne. Nawet w porcie w Noworosyjsku, ponad 300 kilometrów na wschód od Sewastopola, Ukrainie udało się ciężko uszkodzić jeden z okrętów desantowych.

Ukraińskie sukcesy „pokazują, że Rosjanie niezbyt potrafią się bronić przed ukraińską artylerią przeciwokrętową i dronami” – analizował już we wrześniu 2023 roku w rozmowie z DW Stephen Blank z Foreign Policy Research Institute w Waszyngtonie. – Co więcej: wydaje się, że nie potrafią sprostać zagrożeniu, jakim jest dla nich Ukraina – dodał amerykański ekspert.

Według obliczeń amerykańskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) Rosja utraciła od lutego 2022 roku już około 40 procent tonażu swojej marynarki wojennej na Morzu Czarnym. Pisze o tym na łamach czasopisma „Foreign Affairs” były wysokiej rangi oficer amerykańskiej marynarki i doradca CSIS Mark Cancian. Jak to było możliwe?

Jak Ukraina szachuje Rosję na Morzu Czarnym. Niestandardowa broń

Zdaniem Marka Canciana Ukraina osiągnęła te sukcesy dzięki niestandardowemu łączeniu różnych rodzajów broni. Z jednej strony stawiała na – częściowo produkowane przez siebie, częściowo dostarczane przez zachodnich sojuszników – rakiety przeciwokrętowe o zasięgu do 200 kilometrów. Wymyślono je właściwie do wystrzeliwania z morza. Ukraińska armia zmodyfikowała je jednak tak, że można je wystrzeliwać z chronionych pozycji z lądu, co sprawia, że są mniej podatne na ataki nieprzyjaciela.