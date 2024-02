Uczestnik PPK dowie się, co działo się na jego rachunku w ubiegłym roku

Każdy uczestnik PPK powinien do końca lutego otrzymać z IF informację o wysokości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, wpłatach na ten rachunek oraz innych transakcjach zrealizowanych na tym rachunku w poprzednim roku. Takie informacje i to na bieżąco dostępne są też - po zalogowaniu - w serwisie mojeppk.