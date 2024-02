To pierwsza poważna decyzja Syrskiego od czasu jego nominacji na stanowisko 8 lutego.

Gen. Ołeksandr Tarnawski: Wykonaliśmy rozkaz ws. opuszczenia Awdijiwki

„Zgodnie z otrzymanym rozkazem opuściliśmy Awdijiwkę, (wycofując się) na wcześniej przygotowane pozycje. W sytuacji, gdy wróg naciera na zwłoki własnych żołnierzy z przewagą pocisków dziesięć do jednego, pod ciągłym bombardowaniem, jest to jedyne słuszne rozwiązanie” — napisał na Telegramie gen. Ołeksandr Tarnawski, dowódca zgrupowania „Tawria”. Przed wydaniem rozkazu wycofania się z Awdijiwki Tarnawski przyznał w piątek, że kilku ukraińskich żołnierzy zostało wziętych do niewoli przez siły rosyjskie.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Kiedy skończy się wojna Rosji z Ukrainą? Gen. Waldemar Skrzypczak wskazał warunek „Operacja specjalna” się zakończy, natomiast wojna nie będzie miała końca i jedynym rozwiązaniem może być model koreański, czyli strefa rozdzielenia wojsk - ocenił gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem.

Bitwa o węzeł przemysłowy położony niecałe 10 kilometrów na północ od kontrolowanego przez Rosję miasta Donieck była jedną z najkrwawszych w czasie niemal dwóch lat wojny. Komentatorzy wojenni porównują batalię o miasto do bitwy o Bachmut, w której zginęły dziesiątki tysięcy żołnierzy.

Przed rosyjską inwazją Awdijiwka liczyła około 34 tys. mieszkańców. Teraz miasto jest niemal zrównane z ziemią, ale lokalne władze twierdzą, że wciąż znajduje się tam ok. tysiąc mieszkańców.



Upadek Awdijiwki, dla Kijowa symbolicznie największa porażka po nieudanej letniej kontrofensywie. Ma miejsce w momencie, gdy prezydent Wołodymyr Zełenski przebywa z wizytą na Zachodzie, szukając pomocy wojskowej.