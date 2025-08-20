Niezidentyfikowany obiekt spadł na Lubelszczyźnie. Nastąpiła eksplozja

Aktualizacja: 20.08.2025 08:08 Publikacja: 20.08.2025 07:58
Asp. szt. Marcin Józwik z łukowskiej policji w rozmowie z TVN24 poinformował, że policjanci otrzymali zgłoszenie o eksplozji ok. godziny 2:00 w nocy w miejscowości Osiny.
Policjanci znaleźli na miejscu nadpalone szczątki metalowe i plastikowe. – W polu kukurydzy znaleźliśmy nadpalone elementy o różnej wielkości, porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów – powiedział asp. szt. Józwik.
Służby ustalają, czym był niezidentyfikowany obiekt. – Na miejscu są policjanci, sprawdzamy teren – dodał asp. szt. Józwik.
Eksplozja była na tyle silna, że w trzech pobliskich domach wypadły szyby z okien. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.
Obecnie policja zabezpiecza rozrzucone elementy oraz teren. Na miejscu – jak powiedział asp. szt. Marcin Jóźwik – teren jest wypalony, ale nie ma leja pouderzeniowego.
Artykuł jest aktualizowany
