Niezidentyfikowany obiekt spadł na Lubelszczyźnie. Nastąpiła eksplozja

Niezidentyfikowany obiekt spadł w nocy na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w pow. łukowskim w woj. lubelskim. Policjanci znaleźli na miejscu nadpalone szczątki metalowe i plastikowe.

Publikacja: 20.08.2025 07:58

Niezidentyfikowany obiekt spadł na Lubelszczyźnie. Nastąpiła eksplozja

Bartosz Lewicki

Asp. szt. Marcin Józwik z łukowskiej policji w rozmowie z TVN24 poinformował, że policjanci otrzymali zgłoszenie o eksplozji ok. godziny 2:00 w nocy w miejscowości Osiny.

Policjanci znaleźli na miejscu nadpalone szczątki metalowe i plastikowe. – W polu kukurydzy znaleźliśmy nadpalone elementy o różnej wielkości, porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów – powiedział asp. szt. Józwik. 

Teren wypalony, brak leja po uderzeniu

Służby ustalają, czym był niezidentyfikowany obiekt. – Na miejscu są policjanci, sprawdzamy teren – dodał asp. szt. Józwik.

Eksplozja była na tyle silna, że w trzech pobliskich domach wypadły szyby z okien. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.

Obecnie policja zabezpiecza rozrzucone elementy oraz teren. Na miejscu – jak powiedział asp. szt. Marcin Jóźwik – teren jest wypalony, ale nie ma leja pouderzeniowego. 

Artykuł jest aktualizowany

Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Policja

