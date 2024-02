– Żadnej przewagi strategicznej to miasto nie daje. Nie ma tam jakiejś autostrady umożliwiającej szybkie przemieszczanie się do innych miejscowości. Dla Rosjan to tylko cel polityczny – mówi ukraiński ekspert wojskowy Iwan Stupak.

Nie wiadomo, jak długo jeszcze w mieście utrzymają się ukraińscy obrońcy. Skierowanie tam dawnego pułku Azow świadczy o tym, że Kijów chce walczyć o nie do końca. A na pewno nie pozwolić, by jego zdobycie zostało wykorzystane w propagandowej kampanii Władimira Putina przed wyborami prezydenckimi w Rosji w połowie marca.

„Musimy walczyć dosłownie 360 stopni wokół, przeciw wciąż nowym i nowym brygadom, jakie wysyła przeciwnik” – napisał dowódca ukraińskiej 3. Brygady Szturmowej Andrij Biłecki.

Wszystkie drogi zaopatrzenia i ewentualnego odwrotu znajdują się już w zasięgu rosyjskiej artylerii, co utrudnia, a w pewnym momencie może uniemożliwić, obronę. Ale poważnie również komplikuje ewentualne wycofanie tysięcy ukraińskich żołnierzy broniących go, jeśli zapadnie decyzja o odwrocie.

Cios za cios

Zastygły na ziemi front powoduje, że wojna przeniosła się w powietrze. Od końca grudnia trwa rosyjska kampania bombardowań ukraińskich miast, chyba każde większe już zostało trafione. Ukraińska obrona przeciwlotnicza ma rosnące kłopoty z odpieraniem tych uderzeń – kończą się pociski. Część zachodnich mediów sądzi, że w marcu wyczerpią się zapasy rakiet do systemów obrony powietrznej.

Z informacji publikowanych przez ukraińskie dowództwo wynika, że w początkowej fazie bombardowań obrona zestrzeliwała 70–80 proc. rosyjskich pocisków. Ale w ostatnich dniach już tylko ok. 50 proc., co może potwierdzać informacje o rosnących brakach amunicji.