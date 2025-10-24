Czy Trybunał Konstytucyjny zablokuje rozporządzenie Waldemara Żurka? Ekspresowy termin rozprawy

Rozporządzenie to wywołało duże emocje wśród prawników, bowiem ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że zasadą jest, by wszystkie składy orzekające, poza dyżurem, były wyznaczane za pomocą Systemu Losowego Przydziału Spraw. Krytycy tej zmiany twierdzą, że jest to próba pozaustawowej zmiany prawa i wprowadzenia ręcznego doboru sędziów pod polityczne potrzeby.

Oburzenie wśród sędziów wywołało też ograniczenie referatów sędziów będących członkami komisji kodyfikacyjnych do symbolicznych 5-15 proc. Osoby te dostają dodatkowe wynagrodzenie za pracę w komisjach i będą pobierać 100 proc. wynagrodzenia przy zmniejszonym referacie.

Krajowa Rada Sądownictwa skarży rozporządzenie ministra Żurka do TK. Pominięto Radę w procesie opiniowania

Negatywnie rozporządzenie ministra Żurka oceniła też Krajowa Rada Sądownictwa, która przed dwoma tygodniami skierowała w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Na wokandzie Trybunału właśnie pojawił się termin rozprawy w tej sprawie. Jak się okazuje wniosek Rady ma zostać rozpoznany w nadzwyczaj szybkim tempie. Rozprawę wyznaczono bowiem na 12 listopada, czyli niemal równo miesiąc po skierowaniu sprawy do Trybunału. To wyjątkowo sprawne tempo procedowania biorąc pod uwagę, że inne sprawy obecne na listopadowej wokandzie TK czekają na rozstrzygnięcie od ponad roku do nawet ośmiu lat.

W obszernym wniosku Krajowa Rada Sądownictwa wnosi o stwierdzenie, że przepisy rozporządzenia Żurka są w całości niezgodne z konstytucją z uwagi na sposób, w jaki przeprowadzono proces legislacyjny i wykroczenie poza zakres delegacji ustawowej.

Według Rady rozporządzenie zostało wydane bez zachowania trybu wymaganego przepisami, czyli bez zasięgnięcia opinii KRS. Rada argumentuje, że dostała projekt tych przepisów do zaopiniowania w sierpniu. 12 września KRS wydała negatywną opinię o tych przepisach. – W toku dalszych prac nad projektem, w okresie września 2025 r. doszło do wprowadzenia zasadniczych zmian w odniesieniu do wersji oryginalnej, które nie zostały już przedstawione Radzie do zaopiniowania – wskazuje KRS.