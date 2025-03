Fryderyki’25: Sukces albumu Brodki i Muzeum Powstania Warszawskiego „Wawa"

Warto dodać, że w kategorii Album Roku Muzyka Ilustracyjna nominację otrzymała płyta „1989”, towarzysząca słynnemu musicalowi.

Fryderyk'25, czyli jazz i statystyki

Ciekawie zapowiada się rywalizacja o statuetki Fryderyka w pięciu kategoriach jazzowych. Nominowani do tytułu Jazzowego Artysty Roku pianiści Leszek Możdżer i Piotr Wyleżoł powalczą o głosy członków Akademii z trębaczem Tomaszem Dąbrowskim nie tylko w tej kategorii, ale również jako Jazzowi Kompozytorzy Roku. Leszek Możdżer ma także szanse na najważniejszą nagrodę w polskiej branży muzycznej w kategorii Album Roku Jazz Eksperymentalny/Współczesna Muzyka Improwizowana za płytę „Beamo” nagraną z Larsem Danielssonem i Zoharem Fresco. Piotra Wyleżoła Akademia wskazała natomiast jako kandydata do Fryderyka w kategorii Album Roku Jazz za krążek „I Love Music”, podobnie jak Tomasza Dąbrowskiego za album Better.

Dwoma nominacjami do nagrody może się poszczycić saksofonista Henryk Miśkiewicz, typowany do Fryderyka jako Jazzowy Artysta Roku oraz nominowany w kategorii Album Roku Jazz za krążek „Come Back…” nagrany wspólnie z Chopin University Big Band. Mateusz Smoczyński, skrzypek i współzałożyciel kwartetu smyczkowego Atom String Quartet ma szansę na statuetkę zarówno jako Jazzowy Kompozytor Roku, jak i członek zespołu nominowanego w kategorii Album Roku Jazz za podwójny album „Universum”.

Adama Jędrysika, Szymona Zawodnego i Tymka Papiora Akademia Fonograficzna wskazała natomiast jako kandydatów do Fryderyka w kategorii Fonograficzny Debiut Roku.

Do tegorocznego konkursu Fryderyk zostały zgłoszone 394 albumy w 8 kategoriach gatunkowych: od popu, przez hip hop, muzykę korzeni czy metal po muzykę filmową.