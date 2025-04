Rosjanie na frontach ukraińskich: pełznąc w błocie

Sami Ukraińcy nadal utrzymują niewielkie skrawki obwodu kurskiego, zajęli też pas nadgraniczny w kolejnym – biełgorodzkim. – Na razie ruszyliśmy mniejszymi oddziałami niż w kurskim, tam jest ostrożna operacja. Ale jednak normalna operacja wojskowa. W kolejnym rosyjskim obwodzie, briańskim, nie wiadomo dlaczego wylatują w powietrze mosty. Z naszej strony na razie ani słowa, no ale z jakiegoś powodu ktoś je wysadza – sytuację na granicy opisuje ukraiński ekspert Jewhen Dykij.

Główne jednak walki toczą się w błocie, bardzo powoli na froncie południowym, nad rzeką Oskoł, wokół Łymanu, Torecka czy Pokrowska. Nad Oskołem Rosjanie kilka miesięcy temu uchwycili przyczółki na zachodnim brzegu, teraz próbują przerzucać tam posiłki, by je rozszerzać. Ale na razie wszelkie próby przewiezienia przez rzekę większych oddziałów kończyły się zniszczeniem ich dronami i ukraińską artylerią.

W donieckim Rosjanie mają nową taktykę ataków. – Posuwają się do przodu grupami dwu–trzyosobowymi, próbując zająć jakieś miejsce przed swoimi pozycjami. Jeśli im się uda, to w ciągu godzin czy dni docierają do nich następni. Gdy osiągną mniej więcej wielkość plutonu, ruszają do ataku na nasze pozycje przy wsparciu artylerii. Prawie nie używają pojazdów opancerzonych – wyjaśnia jeden z ukraińskich żołnierzy walczących w okolicach Pokrowska.

Kto i w czym ponosi większe straty i jak to wpłynie na wojnę

Niezależni analitycy od trzech lat cierpliwie spisujący straty obu armii w pojazdach i sprzęcie doszli do wniosku, że obecnie ich stosunek jednak jest jednym z najmniej korzystnych dla Ukraińców w ciągu całej wojny. Część uważa, że to z powodu marcowego odwrotu z obwodu kurskiego (gdzie ukraińska armia porzuciła dużo pojazdów).

Inni wskazują, że rosyjska armia zaczęła masowo używać cywilnych pojazdów: starych ciężarówek, furgonetek, motocykli, a nawet elektrycznych hulajnóg. Ich wraki zaś nie są wliczane do strat poniesionych przez wojsko. Wiadomo natomiast, że dotkliwy brak broni pancernej odczuwany jest we wszystkich oddziałach rosyjskich (stąd nowy sposób atakowania ukraińskich pozycji). Ale nikt nie wie, z jakiego powodu, nieznane są bowiem możliwości produkcyjne rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.