Z tego artykułu się dowiesz: Co Pete Hegseth pisze o ostatnim ataku armii USA na łódź na Morzu Karaibskim?

Jak często, w ostatnich tygodniach, u wybrzeży Wenezueli pojawiały się bombowce USA?

Jaki jest dotychczasowy bilans wojny USA z narkobiznesem?

„Jak mówiliśmy wcześniej, ataki na łodzie narkoterrorystów będą kontynuowane, do momentu aż trucie Amerykanów nie ustanie” – napisał Hegseth we wpisie w serwisie X.

Następnie sekretarz obrony poinformował o przeprowadzeniu kolejnego ataku na łódź, która miała należeć do „organizacji określonej jako terrorystyczna”. Atak – jak wynika z wpisu – miał miejsce na wodach międzynarodowych. W wyniku ataku zginęło trzech znajdujących się na pokładzie łodzi mężczyzn.

„Do wszystkich narkoterrorystów, zagrażających naszej ojczyźnie: jeśli chcecie zachować życie, przestańcie przemycać narkotyki. Jeśli będziecie nadal przemycać zabójcze narkotyki – zabijemy was” – zakończył swój wpis Hegseth.