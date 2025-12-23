Aktualizacja: 23.12.2025 12:00 Publikacja: 23.12.2025 10:10
Po wyborach stało się oczywiste, że współpraca między prezydentem a rządem będzie trudna. Nie spodziewałem się jednak tak licznych wet. Jak pokazuje historia, współpraca między prezydentem a premierem w warunkach kohabitacji, gdy wywodzą się z różnych obozów politycznych, bywa szorstka i wyboista. Jednak obecna sytuacja jest szczególnie niepokojąca. Nie chodzi jednak wyłącznie o liczbę wet, bowiem prezydent podpisał przy tym 130 ustaw, ale także o atmosferę narastającej wrogości między obozem rządowym i prezydenckim, o publiczną wymianę ciosów. Stanowią one prognozę eskalacji, także w zakresie korzystania z prawa weta. Wiele wskazuje zatem na to, że – po kryzysie konstytucyjnym – zmierzamy wprost do paraliżu instytucjonalnego i ustrojowego państwa.
Mam na myśli postępującą erozję struktur państwa, kryzys zaufania do państwa i pewności prawa. Straciliśmy niezależny i niezawisły Trybunał Konstytucyjny, upolityczniono Krajową Radę Sądownictwa, Sąd Najwyższy targany jest wewnętrznym sporem, a w sądownictwie powszechnym powstał podział na „neo” i „paleo” sędziów. Skutkuje to coraz większą dysfunkcjonalnością państwa.
Nie pamiętam podobnego początku prezydentury. Dotychczas najwięcej wet złożyli prezydenci: Lech Wałęsa – 27 oraz Aleksander Kwaśniewski – 34. Andrzej Duda w okresie dwóch kadencji zawetował 19 ustaw, ale najbardziej miarodajna – sprawowana bowiem w warunkach kohabitacji i z tym samym premierem – jest prezydentura Lecha Kaczyńskiego, który zawetował łącznie 18 ustaw. Na tym tle 20 wet Karola Nawrockiego w pierwszych pięciu miesiącach prezydentury daje podstawy do niepokoju.
Prezydent Karol Nawrocki korzysta z weta zdecydowanie zbyt często. Nie oznacza to, że nie ma do tego konstytucyjnego prawa. Jednak funkcja ustrojowa weta jest inna, ma charakter wyjątkowy, a nie jest instrumentem korygowania bieżącej polityki legislacyjnej rządu. Pod względem formy prawnej działania prezydenta wydają się odpowiadać konstytucji, ale problem tkwi w zupełnie innym miejscu. Nadmiernie wysoka temperatura sporu politycznego i eskalacja niechęci między obozami politycznymi, przy całkowitym braku komunikacji, skutkuje działaniami nieproporcjonalnymi, których w warunkach prawidłowej debaty można byłoby uniknąć. Wiele z zawetowanych ustaw można byłoby uratować.
W instytucję prezydenckiego weta jest wpisany kontekst polityczny. To jest element wzajemnego hamowania i równoważenia władz. Nie widzę też nic złego w tym, że prezydent bierze pod uwagę względy polityczne, korzystając z tego uprawnienia. Działanie w duchu konstytucji i wynikających z niej wartości wymaga wzajemnej koordynacji i współdziałania władz publicznych, inaczej trudno im będzie zapewnić rzetelne i sprawne działanie dla dobra wspólnego. Tego współdziałania brakuje. I właśnie wzajemna polityczna wrogość i krańcowy brak zaufania są przyczynami tak dużej liczby wet, co w konsekwencji jest niebezpieczne dla struktur państwa i jego obywateli. Mieliśmy już doświadczenia z tzw. „wojną na górze” i wiemy, że się to nie sprawdza. Politycy powinni poszukiwać płaszczyzny porozumienia.
Przez ponad trzy dekady instytucja ta funkcjonowała prawidłowo, tzn. służyła wzajemnemu równoważeniu się władzy wykonawczej. Prezydent z założenia jest słabszą częścią egzekutywy, a konstytucja kierowanie polityką państwa powierza radzie ministrów. Dlatego także akty urzędowe prezydenta – poza prerogatywami – wymagają kontrasygnaty premiera, bez której są nieważne. To jedyny przypadek sankcji nieważności wynikający wprost z konstytucji. Z drugiej strony prezydent posiada mocny mandat polityczny od obywateli, bowiem jest wybierany w wyborach powszechnych. Koncepcja prezydentury zawiera zatem pewne sprzeczności, ale jest moim zdaniem udanym efektem kompromisu konstytucyjnego z 1997 r. Realny kształt prezydentury jest jednak w dużym stopniu konsekwencją osobowości prezydenta oraz sposobu korzystania z prerogatyw. Konstytucja nie przewiduje jednak, by prezydent stanowił konkurencję dla rady ministrów i, korzystając z prerogatyw, starał się. Taka rola prezydenta dalece wykraczałaby poza konstytucję. Aktualnie – z uwagi na liczne weta – prezydent istotnie ograniczył efektywność procesu legislacyjnego. Jeżeli ten trend się utrzyma i na linii prezydent – większość rządowa nie dojdzie do porozumienia, przynajmniej w sprawach o kluczowym znaczeniu dla państwa i obywateli, możemy stanąć w obliczu poważnego kryzysu ustrojowego.
Organizacje społeczne, w tym np. Obywatelskie Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego, od lat apelują o szeroki i transparentny proces konsultacji projektów ustaw. W tym kontekście postulat prezydenta jest jak najbardziej zasadny, o ile nie będzie sprowadzał się do narzucania przez niego swoich koncepcji rządowi i stawiania ultimatum: „albo przyjmiecie moje pomysły, albo weto”. Proces konsultacji nie jest bowiem niczym złym i niebezpiecznym. Wręcz przeciwnie, opiniowanie i konsultowanie przepisów służy szukaniu porozumienia i wypracowaniu optymalnych rozwiązań normatywnych.
Prezydent korzystał w tych przypadkach ze swoich prerogatyw, czyli uprawnień o wysokim stopniu uznaniowości. Jest to wprawdzie działanie legalne i zgodne z konstytucją, ale – gdy będzie stanowiło element sporu i rywalizacji politycznej z radą ministrów – może okazać się destrukcyjne w swoich skutkach dla funkcjonowania państwa. O ile bowiem w weto jest wpisany kontekst polityczny, o tyle w przypadku nominacji sędziów i funkcjonariuszy służb specjalnych na politykę nie ma miejsca.
W warunkach kryzysu konstytucyjnego i ustrojowego nie powinno się dokonywać zmian w konstytucji. Jej treść nie powinna być także dostosowywana do bieżących kryzysów politycznych. Konstytucja ma bowiem istotną funkcję stabilizującą, którą w takich warunkach natychmiast utraciłaby. Nie oznacza to jednak, że trzeba zaniechać jakichkolwiek dyskusji o zmianach w ustawie zasadniczej, w tym o nowej koncepcji prezydentury, nad którą powinni pracować eksperci, najlepiej z dala od polityki.
Obecna konstytucja prawidłowo spełnia swoją rolę, choć w ostatnich latach bywa coraz częściej naruszana. O przyszłości ustroju warto jednak rozmawiać. Być może w 2030 r. sytuacja zmieni się na tyle, że zasadna będzie głębsza korekta konstytucyjna. Na dzień dzisiejszy do ustawy zasadniczej z pewnością należałoby wpisać gwarancje niezależności i apolityczności prokuratury, oddalenie tej instytucji od polityki i rozdzielenie od stanowiska ministra sprawiedliwości. Prokuratura nie może być bowiem instrumentem w rękach polityków, niezależnie od opcji politycznej. Rozważyłbym też konstytucjonalizację służby cywilnej, jako niezależnego i apolitycznego korpusu urzędniczego, a także zmianę zasad odpowiedzialności konstytucyjnej najwyższych urzędników państwowych. Kompetencje Trybunału Stanu powinny zostać przeniesione do Sądu Najwyższego, gdyż o odpowiedzialności konstytucyjnej powinni decydować niezależni i niezawiśli sędziowie. Obecnie gwarancje niezawisłości członków Trybunału Stanu są zbyt wątłe. Czas pokaże, w jakim kierunku pójdą prace prezydenckiej rady do spraw naprawy ustroju państwa.
Zapewne ma pan rację. W mojej ocenie prerogatywy prezydenta należy raczej redukować niż poszerzać. W szczególności warto byłoby ograniczyć prawo łaski. Konstytucja powinna przewidywać zakaz stosowania prawa łaski wobec osób skazanych za przestępstwa urzędnicze.
Konstytucja nie przewiduje takiej instytucji jak „weto marszałkowskie”. Marszałek Włodzimierz Czarzasty ma na myśli zapewne przepisy regulaminu Sejmu, które dają marszałkowi prawo do zwrotu projektu wnioskodawcy w sytuacji, w której jest on wadliwy legislacyjnie. Uprawnienie marszałka nie ma charakteru politycznego, lecz jest instrumentem racjonalizacji procesu stanowienia prawa. Oznacza to, że można zastosować tę instytucję tylko w przypadku braków legislacyjnych w projekcie, a nie ze względów politycznych. To dobrze, że marszałek zamierza wykorzystać tę kompetencję w celu poprawy jakości stanowionego prawa i zgodności projektów z konstytucją i regulaminem Sejmu.
Tomasz Zalasiński – doktor nauk prawnych, konstytucjonalista, radca prawny, były członek Trybunału Stanu, wykładowca Uniwersytetu Civitas
