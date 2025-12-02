Rzeczpospolita
Włodzimierz Czarzasty: Nie lepiej powiedzieć prezydentowi „nie dawaj ustaw, z których się śmieją?”

Rozumiem, że panika otoczenia pana prezydenta bierze się stąd, że coś uważa, że coś uważa, że może robi nie tak i ktoś na to zareaguje - mówił w rozmowie z TVN24 marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Publikacja: 02.12.2025 08:10

Artur Bartkiewicz

Czarzasty był pytany o komunikat, który pojawił się na oficjalnej stronie Pałacu Prezydenckiego. Czytamy w nim, że „Prezydent apeluje do Marszałka Sejmu, ugrupowań rządzących i wszystkich parlamentarzystów o rzetelną, merytoryczną debatę nad przedstawianymi regulacjami, z pełną odpowiedzialnością za przyszłość Rzeczypospolitej”. Komunikat jest sprzeciwem wobec blokowania inicjatyw ustawodawczych prezydenta przez większość sejmową. „Obecna koalicja rządząca nie tylko nie realizuje własnych zapowiedzi, lecz również utrudnia wdrażanie potrzebnych zmian proponowanych przez Prezydenta. Zapowiedź obstrukcji wobec prezydenckich inicjatyw przedstawił sam Marszałek Sejmu, choć jego zadaniem jest takie prowadzenie prac izby niższej, aby wszystkie wpływające projekty – zarówno prezydenckie, jak i obywatelskie – możliwie szybko trafiały pod obrady i do prac w komisjach” 

Kancelaria Prezydenta nawiązuje do orędzia wygłoszonego przez marszałka Czarzastego, w którym zapowiedział on stosowanie „marszałkowskiego weta” wobec ustaw „służących populizmowi” i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa. Powszechnie odebrano to jako zapowiedź powrotu tzw. zamrażarki sejmowej, czyli blokowania przez marszałka Sejmu procedowania niektórych ustaw (poprzez nienadawanie projektom numerów druku i brak decyzji o skierowaniu ich do prac w parlamencie). 

Włodzimierz Czarzasty: Nie podjąłem jeszcze żadnej decyzji w sprawie ustaw

– Za bardzo się tym nie przejmuję – powiedział Czarzasty pytany o komunikat opublikowany na stronie Kancelarii Prezydenta. 

– Nie podjąłem jeszcze żadnej decyzji w sprawie ustaw. Rozumiem, że panika otoczenia pana prezydenta bierze się stąd, że coś uważa, że coś uważa, że może robi nie tak i ktoś na to zareaguje – dodał marszałek Sejmu. Zapowiedział jednocześnie, że w środę zorganizuje konferencję prasową, na której przedstawi swoją politykę wobec ustaw. 

– Jeśli ktoś mówi o zamrażarce, to ja przed objęciem funkcji marszałka Sejmu słyszałem, że nie ma żadnej zamrażarki. Tymczasem: jest bardzo wiele projektów ustaw, które nie mają numeru druku. Tymczasem: w komisjach ustawy leżą po 12-15 miesięcy. Pytanie jest takie, bo to jest polityka: jeżeli jest stanowisko polityczne w stosunku do jakiejś ustawy, na jakim etapie można wyrazić to stanowisko? – pytał retorycznie Czarzasty. 

Marszałek Sejmu mówił, że 13 projektów ustaw złożonych przez prezydenta „jest procedowanych”. – Są na różnym etapie – dodał. 

Są artykuły, które dają określoną możliwość prowadzenia i decydowania w sprawie ustaw marszałkowi. I żeby była jasność: jedni marszałkowie z tego nie korzystają, a ja należę do tej grupy, która z tego korzysta

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu

– Co pana prezydenta niepokoi? Te, które są po pierwszym czytaniu są po pierwszym czytaniu. Dwa ostatnie projekty pana prezydenta wpłynęły do Sejmu dwa tygodnie temu. Jeden projekt poszedł do uzupełnienia, nota bene, pan prezydent nie odpowiedział na to. Pan prezydent nie zawsze opracowuje dobrze ustawy. Druga ustawa jest w konsultacjach. Wszystkie inne są procedowane. Skąd ta panika? – pytał Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty: Są artykuły regulaminu Sejmu, które dają możliwość decydowania w sprawie ustaw marszałkowi. Będę z tego korzystać

– Ja powiem, skąd ta panika. To jest taka sytuacja: wyobraźcie sobie państwo taką ustawę, która kosztuje nasze państwo 100 mld zł rocznie. I prezydent przesyła taką ustawę do Sejmu i mówi: niech źródła finansowania znajdzie rząd. To ja chcę się zapytać w takim razie pana prezydenta: co to znaczy rząd ma znaleźć? Mamy zabrać ze służby zdrowia? Prezydencie, niech pan powie: zabierzcie ze służby zdrowia, pozamykajcie szpitale. Niech pan to powie – apelował marszałek Sejmu. – Niech powie: nie dajemy na zbrojenia, albo wstrzymujemy wypłatę świadczeń socjalnych – dodał.

Zdaniem marszałka Sejmu kierowanie takich ustaw przez prezydenta do parlamentu „służy temu, żeby 15 minut miała osoba od prezydenta na (sejmowej) sali”. – Żeby wszyscy się jeszcze bardziej pokłócili i nic z tego nie będzie. Bo jeśli to pójdzie dalej, to pójdzie do komisji, będzie leżało przez cztery lata, bo nikt w tej sprawie nie zagłosuje. Ale komisja jest bezimienna (...). To nie lepiej prezydentowi powiedzieć: nie dawaj ustaw, z których wszyscy się śmieją, bo to jest po prostu populizm? – pytał Czarzasty.

Jednocześnie marszałek podkreślił, że zamierza działać zgodnie z regulaminem Sejmu. – Są artykuły, które dają określoną możliwość prowadzenia i decydowania w sprawie ustaw marszałkowi. I żeby była jasność: jedni marszałkowie z tego nie korzystają, a ja należę do tej grupy, która z tego korzysta – podsumował.  

Źródło: rp.pl

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie stanowisko zajął marszałek Sejmu wobec zarzutów Pałacu Prezydenckiego o blokowanie projektów ustaw?
  • Jakie obawy wyraził marszałek Czarzasty w kontekście skutków finansowych projektów ustaw zgłaszanych przez prezydenta?
  • Kiedy dowiemy się, jaką politykę przyjmie Czarzasty ws. kierowanych do Sejmu ustaw?
Czarzasty był pytany o komunikat, który pojawił się na oficjalnej stronie Pałacu Prezydenckiego. Czytamy w nim, że „Prezydent apeluje do Marszałka Sejmu, ugrupowań rządzących i wszystkich parlamentarzystów o rzetelną, merytoryczną debatę nad przedstawianymi regulacjami, z pełną odpowiedzialnością za przyszłość Rzeczypospolitej”. Komunikat jest sprzeciwem wobec blokowania inicjatyw ustawodawczych prezydenta przez większość sejmową. „Obecna koalicja rządząca nie tylko nie realizuje własnych zapowiedzi, lecz również utrudnia wdrażanie potrzebnych zmian proponowanych przez Prezydenta. Zapowiedź obstrukcji wobec prezydenckich inicjatyw przedstawił sam Marszałek Sejmu, choć jego zadaniem jest takie prowadzenie prac izby niższej, aby wszystkie wpływające projekty – zarówno prezydenckie, jak i obywatelskie – możliwie szybko trafiały pod obrady i do prac w komisjach” 

