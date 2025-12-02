Z tego artykułu się dowiesz: Jakie stanowisko zajął marszałek Sejmu wobec zarzutów Pałacu Prezydenckiego o blokowanie projektów ustaw?

Jakie obawy wyraził marszałek Czarzasty w kontekście skutków finansowych projektów ustaw zgłaszanych przez prezydenta?

Kiedy dowiemy się, jaką politykę przyjmie Czarzasty ws. kierowanych do Sejmu ustaw?

Czarzasty był pytany o komunikat, który pojawił się na oficjalnej stronie Pałacu Prezydenckiego. Czytamy w nim, że „Prezydent apeluje do Marszałka Sejmu, ugrupowań rządzących i wszystkich parlamentarzystów o rzetelną, merytoryczną debatę nad przedstawianymi regulacjami, z pełną odpowiedzialnością za przyszłość Rzeczypospolitej”. Komunikat jest sprzeciwem wobec blokowania inicjatyw ustawodawczych prezydenta przez większość sejmową. „Obecna koalicja rządząca nie tylko nie realizuje własnych zapowiedzi, lecz również utrudnia wdrażanie potrzebnych zmian proponowanych przez Prezydenta. Zapowiedź obstrukcji wobec prezydenckich inicjatyw przedstawił sam Marszałek Sejmu, choć jego zadaniem jest takie prowadzenie prac izby niższej, aby wszystkie wpływające projekty – zarówno prezydenckie, jak i obywatelskie – możliwie szybko trafiały pod obrady i do prac w komisjach”

Kancelaria Prezydenta nawiązuje do orędzia wygłoszonego przez marszałka Czarzastego, w którym zapowiedział on stosowanie „marszałkowskiego weta” wobec ustaw „służących populizmowi” i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa. Powszechnie odebrano to jako zapowiedź powrotu tzw. zamrażarki sejmowej, czyli blokowania przez marszałka Sejmu procedowania niektórych ustaw (poprzez nienadawanie projektom numerów druku i brak decyzji o skierowaniu ich do prac w parlamencie).

Włodzimierz Czarzasty: Nie podjąłem jeszcze żadnej decyzji w sprawie ustaw

– Za bardzo się tym nie przejmuję – powiedział Czarzasty pytany o komunikat opublikowany na stronie Kancelarii Prezydenta.

– Nie podjąłem jeszcze żadnej decyzji w sprawie ustaw. Rozumiem, że panika otoczenia pana prezydenta bierze się stąd, że coś uważa, że coś uważa, że może robi nie tak i ktoś na to zareaguje – dodał marszałek Sejmu. Zapowiedział jednocześnie, że w środę zorganizuje konferencję prasową, na której przedstawi swoją politykę wobec ustaw.