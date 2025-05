Nie będę powtarzał szczegółów ujawnionych przez Minister Ejchart, a nuż się prezes UODO, Mirosław Wróblewski, na mnie zagniewa i mi postawi zarzut naruszenia danych osobowych. Zatem biorąc jednak pod uwagę – mówiąc oględnie – kondycję psychofizyczną skazanego, trudno podejrzewać, że udzielił on zgody wiceministrom sprawiedliwości na podawanie informacji o swoim stanie zdrowia.

Zapytałem więc prezesa UODO, czy przypadkiem nie doszło do naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych? A może w przypadku osób skazanych/osadzonych ochrona informacji na temat stanu zdrowia jest wyłączona albo ograniczona? Cóż mi odpowiedział rzecznik prasowy urzędu? Że prezes UODO analizuje tę sprawę i rozważa podjęcie odpowiednich działań. Lecz jest jeszcze za wcześnie, by informować o szczegółach. Po upływie ponad miesiąca, albo analiza się nie skończyła, albo wciąż jest za wcześnie, by informować o szczegółach. Ale jak widać, gdy nie chodzi o przedstawicieli władzy, tylko opozycji, można działać błyskawicznie.