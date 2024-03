Jak wyjść z kryzysu mieszkaniowego. Przed patologiami uchroni dostępność mieszkań

Czytaj więcej Nieruchomości Ile metrów mieszkania w miastach za przeciętną pensję Za przeciętne wynagrodzenie mieszkańcy Warszawy mogli kupić w IV kwartale ub.r. 0,56 mkw. nowego mieszkania. W Krakowie 0,61 mkw., a w Katowicach 0,80 mkw.

Kto buduje mieszkania

Za lwią część budowanych w Polsce mieszkań odpowiadają deweloperzy. Według GUS w 2023 r. oddano do użytku ponad 220,3 tys. mieszkań. Deweloperzy przekazali klucze do ponad 136,5 tys. lokali. Inwestorzy indywidualni wybudowali ich ponad 79,5 tys. Budownictwo społeczne, komunalne, społeczne, czynszowe i zakładowe dostarczyło jedynie 4,2 tys. lokali. - Deweloperzy i inwestorzy prywatni odpowiadali za ponad 98 proc. nowych mieszkań. Sami deweloperzy przekazali do użytku prawie 62 proc. wszystkich lokali – czytamy w raporcie.

W ciągu dekady deweloperzy wybudowali ponad 1 mln mieszkań. Kamil Sobolewski, ekonomista Pracodawców RP, komentuje, że zasób rośnie powoli. – Mieszkań trzeba budować więcej – podkreśla. – Nie da się przecież zamieszkać w ustawie, kredycie, w REIT-ach. Receptą na zwiększenie dostępności mieszkań jest zwiększenie oferty deweloperów. Jestem też zwolennikiem zwiększenia oferty czynszowej, czyli mieszkań na wynajem — zaznacza.



Kamil Sobolewski podkreśla, że nic tak nie chroni przed patologiami na rynku – także na rynku najmu – jak dostępność mieszkań. Jeśli klient czy najemca będzie miał wybór, nie będzie skazany na lokal wątpliwej jakości. Ale żeby więcej budować, potrzebna jest ziemia, materiały budowlane, pracownicy.

Autorzy raportu odnoszą się też do terminu „patodeweloperka”. Pod hasłem walki z patologiami na rynku nieruchomości zmieniono tzw. warunki, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Najważniejsza zmiana: minimalna odległość ponad 4-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego to 5 metrów. Zmniejszy to intensywność zabudowy terenu.