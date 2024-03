Problem z nowelizacją przepisów bijących w patodeweloperkę. Państwo da więcej czasu?

„Chcesz wstawić nowe okno, przesuń kamienicę”

Nowelizacja uderzy nie tylko w nowo powstające budynki wielorodzinne. Może też sparaliżować przebudowy istniejących obiektów – ponadczterokondygnacyjnych kamienic czy bloków. Takie wnioski mogą płynąć z analizy dokumentu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB), do którego dotarła „Rzeczpospolita”. Wynika z niego, że budynki zbudowane przed 1 kwietnia (przed wejściem w życie nowych warunków technicznych) nie będą mogły być przebudowane, jeżeli np. ich usytuowanie nie odpowiada nowym zasadom, bo stoją np. za blisko działki.

- Jeśli ktoś zaplanował przebudowę inwestycji, ale do 31 marca 2024 r. nie złożył odpowiedniego wniosku, to musi dokonać weryfikacji inwestycji i dostosować ją do nowych warunków technicznych, w tym odległości – czytamy w notatce GUNB. – Jeśli planowane odległości są mniejsze niż określone w warunkach technicznych budynków (choć były zgodne z warunkami do 31 marca 2024 r.) inwestor będzie mógł realizować inwestycję po uzyskaniu odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, zgodnie z art. 9 ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z prawem budowlanym przebudowa to m.in. nawet tak proste prace jak montaż okna połaciowego czy zamurowanie drzwi. - Chcąc zamontować nowe okno, przesuń blok 5 metrów od działki – ironizuje jeden z naszych rozmówców z branży budowlanej. - Jedynym wyjściem dla właścicieli wybudowanych już nieruchomości: wspólnot mieszkaniowych, samorządów, spółdzielni, by móc przebudowywać budynki znajdujące się np. mniej niż 5 metrów od granicy działki, będzie uzyskanie odstępstwa w ministerstwie rozwoju i technologii. A nie jest to łatwa, standardowa procedura – dodaje.



Resort rozwoju wyjaśnia, że wniosek o odstępstwo inwestor składa do organu administracji architektoniczno-budowlanej, czyli do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu - wyłącznie przed wydaniem pozwolenia na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. - Powyższy organ dokonuje oceny zasadności wniosku. Jeżeli uzna, że jest uzasadniony, występuje do ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane z wnioskiem w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo – przekazało nam biuro prasowe MRiT.

Wydłużą albo i nie wydłużą

Na początku lutego Krzysztof Kukucki, wiceminister resortu, mówił na łamach „Rz”, że resort zakłada utrzymanie kwietniowego terminu. – Przepisy miały zacząć obowiązywać od stycznia. Termin przesunięto o trzy miesiące na wniosek branży deweloperskiej. Ministerstwo już raz odpowiedziało na apel rynku. Dla części inwestorów wygodne byłoby kolejne przesunięcie – mówił nam wiceminister. - Ale nowe regulacje, które są korzystne dla kupujących mieszkania, muszą przecież w końcu wejść w życie. Nie ma żadnej gwarancji, że jeśli damy inwestorom czas np. do września, to ci nie uznają w sierpniu, że czasu było jednak za mało, przywołując te same argumenty co dziś.