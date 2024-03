Wskaźnik inflacji mieszkaniowej. Wzrost cen hamuje

Mat.prasowe

Konsumowanie zapasów pozwoleń na budowę

Sytuacja na rynku mieszkań zależy w dużej mierze od podaży. Eksperci REDNET Property Group i portalu Tabelaofert.pl mówią w tym kontekście o „konsumowaniu zapasów wynikających ze stosunku wydawanych pozwoleń na budowę do faktycznie rozpoczynanych budów”.

- IV kwartał 2023 roku był najlepszym pod względem podaży okresem od pięciu lat. Sama Łódź pobiła rekord wszech czasów (ponad 3,3 tys. wprowadzonych mieszkań). Począwszy od 2021 roku mieliśmy do czynienia z nadwyżką wydawanych pozwoleń w porównaniu z faktycznie rozpoczynanymi budowami. Sumując ostatnie trzy lata, możemy więc założyć, że deweloperzy mają tej nadwyżki na ok. 180 tys. mieszkań – szacują analitycy REDNET Property Group. – Dla porównania, tylko w 2022 roku deweloperzy w całym kraju oddali do użytku ponad 144 tys. mieszkań. Według szybkich szacunków taka nadwyżka wystarczy na kilkanaście miesięcy zapewnienia podaży, przy założeniu braku nowych pozwoleń, a przecież kolejne będą wydawane.

Mat.prasowe

Nowe zasady budowania

Analitycy wskazują, że początek 2024 roku przyniósł w tej kwestii istotną zmianę. - Konsumpcję nadwyżki widać już w danych za styczeń na przykładzie sześciu największych w Polsce miast. Przy 3773 wydanych pozwoleniach, rozpoczęto budowę 5424 mieszkań – podają. - Z postępowaniem tego procesu możemy mieć do czynienia również w lutym i marcu, co wynika przede wszystkim z faktu wejścia w życie wejścia od 1 kwietnia nowych warunków technicznych. Może się więc okazać, że I kwartał 2024 będzie pod względem liczby nowych budów rekordowy i to nie tylko w perspektywie największych miast w Polsce.