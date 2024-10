Mniej funduszy dla niepraworządnych

Czytaj więcej Sądy i trybunały Tomasz Pietryga: Skutki głodzenia niepraworządnych Ograniczenie finansów instytucji, które opierają się na kadrach wybranych w czasach PiS i uznawane są za niepraworządne, może być ryzykowane dla koalicji rządzącej.

Bez obiekcji co do NSA

Przy czym powodem negatywnej opinii nie jest zasadność takich czy owych wyliczeń, lecz fakt, że KRS jest organem niekonstytucyjnym, w którym zasiadają tzw. neosędziowie, tak samo jak w Sądzie Najwyższym, natomiast część składu TK stanowią sędziowie dublerzy, a co do legalności sprawowania funkcji prezesa Trybunału przez Julię Przyłębską wątpliwości mają nawet niektorzy sędziowie TK. Co ciekawe, komisja pozytywnie zarekomendowała budżet Naczelnego Sądu Administracyjnego, choć ten też nie jest wolny od tzw. neosędziów.

Jeśli zaś chodzi o negatywną ocenę budżetu Instytutu Pamięci Narodowej, to w dyskusji nie podano w ogóle żadnych powodów.

– Sejm jest zobligowany zapewnić finansowanie tym wszystkim instytucjom, o których mowa jest w obowiązujących przepisach prawa. Budżet ma zapewnić środki na finansowanie zadań, a także na uposażenia, które są niezbędne dla efektywnego wykonywania zadań ustawowo przewidzianych. Dopóki budżet proponowany przez Sejm zapewnia organom władzy publicznej efektywne wykonywanie czynności, dopóty jest akceptowalny – mówi prof. Jacek Zaleśny, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. Zastrzega jednak, że Sejm zawsze ma możliwość dokonania racjonalizacji wydatków zaplanowanych przez poszczególne instytucje.

– Natomiast Sejm nie może zapisać środków niższych, niż to wynika z innych przepisów, takich jak prawo pracy, regulacje dotyczące uposażeń sędziów lub prokuratorów, bieżącej eksploatacji budynków itd. Jednak zawsze istnieje pewien margines pomiędzy wydatkami niezbędnymi i wynikającymi z przepisów prawa a wydatkami zaplanowanymi. Oczywiście w przypadku takich organów, jak np. Kancelaria Prezydenta, gdzie zawsze można zastanawiać się, czy potrzeba tylu pracowników co teraz, czy np. nie wystarczyłoby ok. 200, margines decydowania jest szerszy niż w przypadku np. sądów, gdzie ta kwestia jest ściśle powiązana z zakresem zadań im powierzonych – dodaje konstytucjonalista.

Warto pamiętać, że nadmierne ograniczenie budżetu tych instytucji zawsze może być potraktowane przez prezydenta jako przesłanka przekazania ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego.