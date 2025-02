Planowane zmiany pozwolą zaoszczędzić do 2029 r. około 37,5 mld euro na powtarzających się kosztach administracyjnych

Mniej biurokracji

Krótko mówiąc, przedsiębiorstwa europejskie powinny poświęcać dużo mniej czasu i zasobów na wypełnianie biurokratycznych wymagań, a zamiast tego mogły skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie: opracowywaniu innowacyjnych pomysłów, wprowadzaniu ich w życie w Europie i tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy. Każda godzina oszczędzona na papierkowej robocie może być zwycięstwem wszystkich Europejczyków.

Komisja Europejska wytyczyła jasną wizję szybkiej i odczuwalnej w praktyce poprawy sytuacji obywateli i przedsiębiorstw, kierując się pewnymi podstawowymi zasadami.

Po pierwsze, wyznaczyliśmy ambitne cele, z których będziemy rozliczani. Zmniejszymy obciążenia administracyjne o co najmniej 25 proc. dla wszystkich firm i o co najmniej 35 proc. dla małych i średnich przedsiębiorstw, co pozwoli zaoszczędzić do 2029 r. około 37,5 mld euro na powtarzających się kosztach administracyjnych.

Po drugie, wzmocnimy nasze zaangażowanie i współpracę z przedsiębiorstwami, pracownikami i podmiotami administracyjnymi, które wdrażają obowiązujące przepisy w praktyce. Wsłuchamy się w ich bezpośrednie doświadczenia i zwrócimy uwagę na to, co się sprawdza, a co nie.

Po trzecie, będziemy ambitni i zdeterminowani. Nie boimy się przełamywać tabu tam, gdzie jest to konieczne do osiągnięcia naszych celów. Zobowiązaliśmy się do podjęcia bezprecedensowego wysiłku na rzecz uproszczeń we wszystkich sektorach, począwszy od tych obszarów, które zdaniem zainteresowanych stron są najbardziej uciążliwe.