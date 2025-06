W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

NATO zwiększa wydatki i potwierdza zobowiązania wobec flanki wschodniej

Dwudniowy szczyt NATO w Hadze zakończył się zobowiązaniem członków sojuszu do zwiększenia wydatków na obronność – choć Hiszpania nie zgodziła się na zwiększenie nakładów na obronność do 3,5 proc. PKB. W deklaracji znalazły się jednak kluczowe zapisy: potwierdzenie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego oraz uznanie Rosji za długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa. Pomimo braku deklaracji dotyczącej członkostwa Ukrainy w NATO, państwa członkowskie zobowiązały się do dalszego wsparcia Kijowa.

Czy alkohol zniknie ze stacji paliw?

Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Pomysł budzi kontrowersje – prof. Ryszard Piotrowski przestrzega, że ustawa może naruszać prawo do wolności prowadzenia działalności gospodarczej, a Leszek Wiwała z POPiHN podkreśla, że bez precyzyjnych celów zakaz nie przyniesie pożądanych efektów.