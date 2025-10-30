Do zatrzymań doszło na terenie m.in. województw łódzkiego, małopolskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, pomorskiego i podlaskiego.

W sumie policjanci zatrzymali 13 kobiet w wieku od 30 do 70 lat, które pełniły funkcje dyrektorek niepublicznych szkół i placówek edukacyjnych. Wszystkie usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wyłudzanie dotacji na działalność edukacyjną szkół niepublicznych

Jak ustalili śledczy, grupa działała w latach 2016–2023, wykorzystując system dotacji oświatowych przyznawanych z budżetów samorządów dla szkół niepublicznych.

Podejrzane miały poświadczać nieprawdę w dokumentach – zawyżać liczbę uczniów, fałszować dane o frekwencji oraz innych wymaganych wskaźnikach, co pozwalało im uzyskiwać wyższe środki z urzędów gmin i miast.