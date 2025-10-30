Rzeczpospolita
„Gang dyrektorek” wyłudził niemal 40 mln zł dotacji. Zatrzymano 13 kobiet

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi rozbili grupę przestępczą, która miała wyłudzić blisko 40 milionów złotych dotacji oświatowych. W działaniach, przeprowadzonych 28 października 2025 roku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi, uczestniczyli funkcjonariusze z dziesięciu województw.

Publikacja: 30.10.2025 14:17

Foto: KWP Łódź

Przemysław Malinowski

Do zatrzymań doszło na terenie m.in. województw łódzkiego, małopolskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, pomorskiego i podlaskiego.

W sumie policjanci zatrzymali 13 kobiet w wieku od 30 do 70 lat, które pełniły funkcje dyrektorek niepublicznych szkół i placówek edukacyjnych. Wszystkie usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wyłudzanie dotacji na działalność edukacyjną szkół niepublicznych

Jak ustalili śledczy, grupa działała w latach 2016–2023, wykorzystując system dotacji oświatowych przyznawanych z budżetów samorządów dla szkół niepublicznych.

Podejrzane miały poświadczać nieprawdę w dokumentach – zawyżać liczbę uczniów, fałszować dane o frekwencji oraz innych wymaganych wskaźnikach, co pozwalało im uzyskiwać wyższe środki z urzędów gmin i miast.

Z nieprawdziwych danych korzystano przy składaniu wniosków o dotacje, które następnie niezgodnie z prawem trafiały na konta szkół prowadzonych przez członkinie grupy. Według ustaleń policji, część zatrzymanych mogła również pobierać tzw. premie od innych członków grupy w zamian za udział w procederze.

Dyrektorki wyłudzały dotacje. Straty szacowane na 39,5 mln zł

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła wyłudzić co najmniej 39,5 mln zł nienależnych dotacji przeznaczonych na działalność oświatową.

– W trakcie przeszukań w 15 lokalizacjach, w tym w mieszkaniach i pomieszczeniach gospodarczych, zabezpieczono dokumentację szkolną, księgową i kadrową, a także sprzęt komputerowy, telefony oraz środki pieniężne – poinformowała łódzka policja. Zebrane materiały mają stanowić kluczowy dowód w toczącym się postępowaniu i są obecnie szczegółowo analizowane przez śledczych.

Łącznie prokuratura przedstawiła 79 zarzutów 14 podejrzanym. Wszystkie osoby objęto dozorami policyjnymi, poręczeniami majątkowymi i zakazem opuszczania kraju.

Zatrzymanym kobietom grozi do 15 lat pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz doprowadzenie jednostek samorządowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez składanie fałszywych informacji. Śledztwo ma charakter rozwojowy – policja i prokuratura nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

