Jak „namaszczono” go na szefa gangu opowiedzieli śledczym inni podejrzani. Po zatrzymaniu Zbigniewa B. doszło do spotkania Viet Ha N. z działającymi w grupie niejaką Iryną P., Patrycją R. i Patrykiem M. - wtedy zdecydowano, by kontynuować intratny biznes już pod nowym przywództwem. Centrum działalności przeniesiono do Wólki Kosowskiej, a w zajmowanym dotąd biurze w Jankach Wietnamczyk polecił zniszczyć dokumentację i zatrzeć ślady.

51-latek długo maskował swoją tożsamość – nie było go w żadnej spółce, nie miał mieszkania, domu, samochodu, zarejestrowanych na siebie telefonów komórkowych ani adresu. - Celowo się kamuflował – uważają śledczy.

Nawet współdziałający z nim nie wiedzieli, kim jest. - Podejrzani składali obszerne wyjaśnienia na temat popełnianych przestępstw, ale o nim mówili jedynie, że jest narodowości wietnamskiej i każe do siebie mówić Paweł. Żadna ze współpracujących z nim osób nie znała jego imienia i nazwiska i nie wiedziała gdzie mieszka – opowiada nam jeden ze śledczych. - Wykluczono, by celowo nie zatajali prawdę o „Pawle Wietnamczyku” kierując się „solidarnością zawodową” - dodaje nasz rozmówca.

Pierwsze próby zidentyfikowania „Pawła” podjęto w połowie 2022 r. - bez powodzenia. Jednak wyglądało na to, że ktoś taki opuścił Polskę w kwietniu 2022 r. i zatarł za sobą ślad.

Rozpracować grupę i jej szefa było tym trudniej, że działający w niej dobrze się kryli. Kiedy pendrive'y i laptopy jednego z podejrzanych (Wietnamczyk kazał je zniszczyć) zbadali zewnętrzni eksperci od informatyki śledczej, okazało się, że szajka robiąca biznes na lewych fakturach porozumiewała się przez komunikatory szyfrujące, takie jak Threema, Telegram i WhatsApp, by utrudnić, a wręcz zablokować w przyszłości odczytanie obciążającej ich korespondencji.