Tylko 21 podejrzanych i pięciu skazanych. Na niewielkie grzywny

„Aferę zbożową” rozlicza od kwietnia 2023 r. zespół śledczych w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie. Prowadzone jest śledztwo pod kątem niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości i oszustwo celne – posłużenie się nierzetelną dokumentacją, w tym fakturami VAT, co do rodzaju sprowadzanego towaru. Początkowo śledztwo objęło blisko 90 spraw z całego kraju. Po dwóch latach pozostało ich 35. Zarzuty popełnienia przestępstw karnych i karno-skarbowych przedstawiono 21 osobom. Tylko wobec pięciu podejrzanych prokuratorzy wydali postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na poczet przyszłych kar, w tym grzywny, oraz ściągnięcia równowartości przepadku przedmiotów.

Jak podkreśla prokurator Dorota Sokołowska-Mach, rzeczniczka prokuratury, zakończono 15 spraw – trzy trafiły do sądów (m.in. w Bydgoszczy i Płocku), bo oskarżeni dobrowolnie poddali się karze. Jedna sprawa trafi na wokandę – akt oskarżenia będzie rozpatrywał sąd w Szczytnie. Zapadło pięć skazujących prawomocnych wyroków – w Przemyślu, w Zawierciu, Janowie Lubelskim, Wysokiem Mazowieckiem i Radomiu – z niewielkimi karami grzywny – od 2 tys. zł do 40 tys. zł. To osoby, które dobrowolnie poddały się karze na etapie postępowania przygotowawczego.

Kogo za aferę zbożową ukarały sądy?

– Są to czterej obywatele polscy oraz obywatelka Ukrainy. Wszystkie te osoby prowadziły lub prowadzą nadal własną działalność gospodarczą na terenie Polski – w województwach lubelskim, śląskim i mazowieckim – w ramach której to działalności importowali m.in. z Ukrainy produkty rolno-spożywcze, w tym zboże. Jeśli chodzi o wymiar kary – to wynikał on z zagrożenia przewidzianego za konkretny czyn zarzucony podejrzanemu – wyjaśnia „Rz” prok. Skokołowska-Mach.