Badanie: Co drugi Polak ocenia negatywnie wpływ Ukraińców na działanie państwa

Największą niechęć budzą w Polakach Rosjanie i Białorusini, którzy z większą sympatią spotykają się na Słowacji. – Niewątpliwie to efekt wojny hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej, jaka toczy się od ponad trzech lat – tłumaczy prof. Długosz.

Polacy w swoich relacjach z Ukraińcami nie są poddani oddziaływaniu traumy historycznej, jaką było ludobójstwo na Wołyniu. Dla nas stereotyp Ukraińca jest neutralny prof. UKEN Piotr Długosz

Pomoc humanitarna dla Ukrainy oceniana dobrze. Sankcje na Rosję popierają tylko Polacy

Konsekwencje napływu uchodźców do badanych państw są oceniane przez respondentów negatywnie.

Przyczyn jest kilka. Po pierwsze, wojna w Ukrainie pogorszyła sytuację materialną mieszkańców wszystkich państw (wyższa inflacja, kryzys energetyczny). To, że wojna miała poważne skutki finansowe dla respondenta, wskazało 30 proc. Polaków, 33 proc. Czechów, 38 proc. Słowaków i 44 proc. Węgrów. „Jakość życia najwyżej oceniona została przez Czechów, nieco niżej przez Polaków i Słowaków, a najniżej przez Węgrów. Warto dodać, iż w każdym kraju w stosunku do czasów przedwojennych zdaniem badanych jakość życia się obniżyła” – czytamy w raporcie z badania. Co ciekawe, właśnie inflacji obawia się najwięcej badanych Słowaków i Węgrów (między 47 a 50 proc.), a w Polsce i Czechach większe obawy budzi przeniesienie się wojny do kraju i uderzenie przez Rosję bronią jądrową w Ukrainie.

Choć powszechna i wysoka we wszystkich krajach jest akceptacja pomocy humanitarnej dla Ukrainy (między 65 a 70 proc.), to różnimy się już w kwestii poparcia nakładania sankcji na Rosję (najpopularniejsza jest ona – aż 70 proc. – wśród Polaków, słabsza wśród Słowaków (zaledwie 37 proc.) i Węgrów (32 proc.). Około połowy respondentów zgadza się na przyjmowanie osób uciekających przed wojną, niższe jest wsparcie dla udzielania pomocy wojskowej oraz finansowej dla Ukrainy. Mimo afery zbożowej i pogorszenia się stosunków między Polską a Ukrainą, poparcie dla Ukrainy w sprawie szybkiego przyjęcia do UE jest najwyższe w Polsce (36 proc.), o wiele niższe w pozostałych państwach (od 26 do 19 proc.).