Oszustwo na zbożu dotyczy mienia znacznej wartości, dlatego odpowiedzialność karna jest wysoka – grozi za to aż do dziesięciu lat. Podejrzani mają także zarzuty wprowadzenia w błąd organów celnych, poprzez posłużenie się nierzetelną dokumentacją, w tym fakturami VAT, co do rodzaju sprowadzanego towaru. W śledztwo zaangażowanych jest w całej Polsce kilkuset funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, którzy analizują zabezpieczoną w 222 firmach i agencjach celnych dokumentację m.in. mejlową między firmami, z odpraw granicznych i dokumentację finansową firm.

Afera zbożowa, która dotknęła także inne państwa ościenne Ukrainy, spowodowała wprowadzenie embarga na część produktów rolnych z tego państwa. Problem zniknął także z innego powodu. – W tym roku spadła produkcja rolna w Ukrainie z powodu wojny, a w Polsce z powodu bardzo wysokich cen nawozów. Rolnicy stracili pieniądze w efekcie afery zbożowej, więc ograniczyli nawożenie. Na pewno odczują to konsumenci – mówi Wiesław Gryn, rolnik i lider „Oszukanej Wsi”. Jego zdaniem za aferę nie odpowiedzą wszyscy, którzy powinni. – Rzepak techniczny z Ukrainy nadal jechał do Polski w żniwa, bo nie został objęty zakazem, podobnie jak pszenica – podkreśla.

Importerzy zboża pod ochroną

Rząd mimo obietnicy nie zdecydował się też ujawnić listy importerów – oficjalnym powodem były przeszkody prawne. – Nie dziwi mnie to. Na ukraińskim zbożu zarabiali od prawa do lewa. My wiemy kto. Były podmioty, które zarobiły na tym miliony złotych – mówi Gryn.



– Śledztwo jest na zaawansowanym etapie. W miarę zgromadzenia materiału dowodowego nie jest wykluczone zakończenie poszczególnych wątków śledztwa – dodaje rzeczniczka prokuratury.