Berkowicz trafił do opracowania, bo tuż przed powrotem Walusia do Polski nazwał go na Facebooku „bohaterem”. Z kolei nazwisko Bosaka umieszczono z powodu dwóch wywiadów, m.in. dla portalu rp.pl. – My w Polsce w niektórych sytuacjach, kiedy porządek publiczny upadał i państwo nie działało prawidłowo, akceptujemy zabicie tych, którzy nam zagrażali – powiedział Bosak, a autorzy raportu odnotowali reakcję prowadzącego wywiad Jacka Nizinkiewicza: – Chyba to nie był akt samoobrony i na pewno Hani nie zasłużył na to, co się stało.

Do raportu trafiły też wypowiedzi dwóch innych rozpoznawalnych polityków: prezesa KORWiN Janusza Korwin-Mikkego i posła PiS Dariusza Mateckiego, obecnie przebywającego w areszcie. „Polska już dawno powinna się o Ciebie upomnieć!” – fetował powrót Walusia ten drugi.



P. Janusz Waluś odegrał ważną rolę w polityce RPA zabijając śp. Krzysia Haniego (a nie śp. Nelsona Mandelę) - ale odegrał też ją i w Polsce! internetowy wpis Janusza Korwin-Mikkego

Kilkakrotnie wymieniane jest też nazwisko popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, choć on sam na temat Walusia nie zabrał głosu. Dlaczego więc znalazł się w raporcie? „Na lotnisku przywitali Walusia członkowie gangu motocyklowego Bad Company, który zrzesza neonazistów. Jak informowały media, liderzy Bad Company mają liczne powiązania z Karolem Nawrockim” – czytamy.

Autorzy raportu zauważają też, że „wieloletnim współpracownikiem Nawrockiego jest ks. Jarosław Wąsowicz, organizator corocznych pielgrzymek kibiców na Jasnej Górze, który również dał się poznać jako fan Walusia”. Jak czytamy, podczas takiej ostatniej pielgrzymki w udziałem kandydata na prezydenta niektórzy pseudokibice demonstrowali szaliki z hasłem „Naszym wzorem Janusz Waluś”, co nie spotkało się z żadną reakcją.