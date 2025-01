Polsko-brytyjski sezon kulturalny. Szereg wydarzeń w obu krajach

Wydarzenia w Polsce

W Polsce równie bogaty i różnorodny program sezonu odbywać się będzie w wielu miastach pod auspicjami British Council. Obejmie także film, teatr, sztuki wizualne, muzykę, literaturę, design – m.in w Gdańsku, Sopocie, Bydgoszczy, Poznaniu, Bolesławcu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Krakowie i Warszawie.

Wspólny projekt gdańskiego Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia i The Box w Plymouth „Changes” („Zmiany”) przedstawi prace z kolekcji British Council, odwołując do kontekstów Polski i Wielkiej Brytanii. Dotyczyć będzie takich tematów, jak nowe wyzwania polityczne, zmiany klimatyczne, migracje, konflikty, kwestie wolności i niezależności.

Wystawa „Tu i Tam” („Here and There”) na temat historii polskiej diaspory w Wielkiej Brytanii po 1939 roku powstaje w ramach Bradford City of Culture 2025 we współpracy z Fotofestiwalem w Łodzi.

Centrum Sztuki WRO we współpracy z Arebyte zapowiada prezentację sztuki bioart, wideo i audio oraz wykorzystania w sztuce sztucznej inteligencji i wirtualnych światów na wystawie „Jak to jest?” („What Is It Like?”) z udziałem artystów brytyjskich i polskich.