Po dość kiepskim starcie, po którym w pierwszym etapie ponieśliśmy spore straty, teraz polska ekipa prezentuje się całkiem mocno. Liczbowo wyprzedzają nas jedynie Chiny, co dla nikogo nie jest niespodzianką, ale Polska nadal ma w grze taką samą liczbę przedstawicieli co Japonia. Ogółem w dwudziestce uczestników trzeciego etapu znaleźli się pianiści i pianistki z ośmiu krajów, co nadal zapewnia Konkursowi interesującą różnorodność.

Czarnym koniem okazał się Victor Ong z Malezji, bo to kraj mało aktywny w historii Konkursu, ale też po udanym recitalu, jaki wykonał w drugim etapie, jego obecność w tym, dość już elitarnym gronie, nie powinna zaskakiwać. Oprócz niego i Polaków na liście uczestników znaleźli się ponadto: Yang (Jack) Gao, Tianyou Li, Xiaoxuan Li, Tianyao Lu, Zitong Wang i Yifan Wu z Chin, Shiori Kuwahara, Miyu Shindo i Tomoharu Ushida z Japonii, Kevin Chen i Eric Guo z Kanady, bracia Hyo Lee i Hyuk Lee z Korei Południowej, Eric Lu i William Yang z USA oraz, dla niektórych będący niespodzianką, David Khrikuli z Gruzji, który jest jednak bardzo dobrym pianistą.

Konkurs Chopinowski 20205. Najmłodsi i najstarsi półfinaliści

Na liście zakwalifikowanych do trzeciego etapu dominują mężczyźni, kobiety są tylko cztery: Tianyao Lu i Zitong Wang oraz Shiori Kuwahara i Miyu Shindo z Japonii. Jeśli chodzi o wiek, to dominują pianiści mający 20-25 lat, ale mamy też piątkę nastolatków, w tym zaledwie 16-letnią Tianyao Lu. Do tej grupy można także metrykalnie zaliczyć Yehudę Prokopowicza, który dopiero za miesiąc będzie obchodził 20 urodziny.