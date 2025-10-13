Aktualizacja: 13.10.2025 05:06 Publikacja: 13.10.2025 05:01
Yehuda Propokopowicz
Yehuda Propokopowicz, jeden z tzrech Polaków w półfinale Konkursu Chopinowskiego
Foto: Krzysztof Szlezak
Po dość kiepskim starcie, po którym w pierwszym etapie ponieśliśmy spore straty, teraz polska ekipa prezentuje się całkiem mocno. Liczbowo wyprzedzają nas jedynie Chiny, co dla nikogo nie jest niespodzianką, ale Polska nadal ma w grze taką samą liczbę przedstawicieli co Japonia. Ogółem w dwudziestce uczestników trzeciego etapu znaleźli się pianiści i pianistki z ośmiu krajów, co nadal zapewnia Konkursowi interesującą różnorodność.
Czarnym koniem okazał się Victor Ong z Malezji, bo to kraj mało aktywny w historii Konkursu, ale też po udanym recitalu, jaki wykonał w drugim etapie, jego obecność w tym, dość już elitarnym gronie, nie powinna zaskakiwać. Oprócz niego i Polaków na liście uczestników znaleźli się ponadto: Yang (Jack) Gao, Tianyou Li, Xiaoxuan Li, Tianyao Lu, Zitong Wang i Yifan Wu z Chin, Shiori Kuwahara, Miyu Shindo i Tomoharu Ushida z Japonii, Kevin Chen i Eric Guo z Kanady, bracia Hyo Lee i Hyuk Lee z Korei Południowej, Eric Lu i William Yang z USA oraz, dla niektórych będący niespodzianką, David Khrikuli z Gruzji, który jest jednak bardzo dobrym pianistą.
Czytaj więcej
Yehuda Prokopowicz to 20-letni pianista, jeden z czwórki Polaków, którzy przeszli do II etapu teg...
Na liście zakwalifikowanych do trzeciego etapu dominują mężczyźni, kobiety są tylko cztery: Tianyao Lu i Zitong Wang oraz Shiori Kuwahara i Miyu Shindo z Japonii. Jeśli chodzi o wiek, to dominują pianiści mający 20-25 lat, ale mamy też piątkę nastolatków, w tym zaledwie 16-letnią Tianyao Lu. Do tej grupy można także metrykalnie zaliczyć Yehudę Prokopowicza, który dopiero za miesiąc będzie obchodził 20 urodziny.
Najstarsi w konkursowej stawce to 30-letnia Shiori Kuwahara, 28-letni Eric Lu i o rok młodszy Piotr Pawlak. Nasz pianista bierze udział w Konkursie już po raz trzeci, Amerykanin po raz drugi – dziesięć lat temu wyjechał z Warszawy z IV nagrodą.
Jury ograniczyło się w niedzielę w nocy jedynie do ogłoszenia wyników, żadnych komentarzy nie było. Werdykt zachowuje różnorodność nie tylko jeśli chodzi o wiek uczestników, ale i w podejściu do Chopina, więc nie wzbudza kontrowersji.
Nie obyło się jednak bez paru niespodzianek, jak choćby odrzucenie fenomenalnie zdolnego Jacky'a Zhanga z Wielkiej Brytanii. Największą niespodzianką jest niewątpliwie brak w półfinale 21-letniego Hao Rao z Chin, ulubieńca publiczności, przez jej część typowanego wręcz na jednego z triumfatorów Konkursu. W 2021 r. też w nim startował i doszedł do finału, ale nie zdobył nagrody. Teraz chciał zajść wyżej, ale chyba za bardzo się starał. W drugim etapie próbował oszołomić jurorów potęgą brzmienia i nadekspresją gry, więc w efekcie wyszło zupełnie inaczej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Po dość kiepskim starcie, po którym w pierwszym etapie ponieśliśmy spore straty, teraz polska ekipa prezentuje się całkiem mocno. Liczbowo wyprzedzają nas jedynie Chiny, co dla nikogo nie jest niespodzianką, ale Polska nadal ma w grze taką samą liczbę przedstawicieli co Japonia. Ogółem w dwudziestce uczestników trzeciego etapu znaleźli się pianiści i pianistki z ośmiu krajów, co nadal zapewnia Konkursowi interesującą różnorodność.
Czarnym koniem okazał się Victor Ong z Malezji, bo to kraj mało aktywny w historii Konkursu, ale też po udanym recitalu, jaki wykonał w drugim etapie, jego obecność w tym, dość już elitarnym gronie, nie powinna zaskakiwać. Oprócz niego i Polaków na liście uczestników znaleźli się ponadto: Yang (Jack) Gao, Tianyou Li, Xiaoxuan Li, Tianyao Lu, Zitong Wang i Yifan Wu z Chin, Shiori Kuwahara, Miyu Shindo i Tomoharu Ushida z Japonii, Kevin Chen i Eric Guo z Kanady, bracia Hyo Lee i Hyuk Lee z Korei Południowej, Eric Lu i William Yang z USA oraz, dla niektórych będący niespodzianką, David Khrikuli z Gruzji, który jest jednak bardzo dobrym pianistą.
W Warszawie trwa XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Wyjątkowy prestiż wydarzenia spo...
Jury XIX Konkursu Chopinowskiego podjęło późnym wieczorem we wtorek pierwszą decyzję i do drugiego etapu zakwali...
Poprzedni Konkurs Chopinowski w 2021 roku obejrzało na kanale YouTube ponad 4,5 mln widzów, co dało milion godzi...
Owacją na stojąco zakończył się 28 września koncert Zbigniewa Preisnera w prestiżowym londyńskim Barbican Center...
Organizowany już po raz siódmy w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Festiwal romantycznych kompozycji jest skromny, a...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas