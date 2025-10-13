Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Konkurs Chopinowski. Trzeci etap z trzema Polakami

Piotr Alexewicz, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz znaleźli się w dwudziestce uczestników, zakwalifikowanych do trzeciego etapu, który faktycznie jest półfinałem Konkursu Chopinowskiego

Publikacja: 13.10.2025 05:01

Yehuda Propokopowicz, jeden z tzrech Polaków w półfinale Konkursu Chopinowskiego

Yehuda Propokopowicz

Yehuda Propokopowicz, jeden z tzrech Polaków w półfinale Konkursu Chopinowskiego

Foto: Krzysztof Szlezak

Jacek Marczyński

Po dość kiepskim starcie, po którym w pierwszym etapie ponieśliśmy spore straty, teraz polska ekipa prezentuje się całkiem mocno. Liczbowo wyprzedzają nas jedynie Chiny, co dla nikogo nie jest niespodzianką, ale Polska nadal ma w grze taką samą liczbę przedstawicieli co Japonia. Ogółem w dwudziestce uczestników trzeciego etapu znaleźli się pianiści i pianistki z ośmiu krajów, co nadal zapewnia Konkursowi interesującą różnorodność.

Reklama
Reklama

Czarnym koniem okazał się Victor Ong z Malezji, bo to kraj mało aktywny w historii Konkursu, ale też po udanym recitalu, jaki wykonał w drugim etapie, jego obecność w tym, dość już elitarnym gronie, nie powinna zaskakiwać. Oprócz niego i Polaków na liście uczestników znaleźli się ponadto: Yang (Jack) Gao, Tianyou Li, Xiaoxuan Li, Tianyao Lu, Zitong Wang i Yifan Wu z Chin, Shiori Kuwahara, Miyu Shindo i Tomoharu Ushida z Japonii, Kevin Chen i Eric Guo z Kanady, bracia Hyo Lee i Hyuk Lee z Korei Południowej, Eric Lu i William Yang z USA oraz, dla niektórych będący niespodzianką, David Khrikuli z Gruzji, który jest jednak bardzo dobrym pianistą.

Czytaj więcej

Krzysztof Szlezak /NIFC
Konkurs Chopinowski 2025
Pierwsze lekcje brał u siostry. Sylwetka Yehudy Propokowicza

Konkurs Chopinowski 20205. Najmłodsi i najstarsi półfinaliści

Na liście zakwalifikowanych do trzeciego etapu dominują mężczyźni, kobiety są tylko cztery: Tianyao Lu i Zitong Wang oraz Shiori Kuwahara i Miyu Shindo z Japonii. Jeśli chodzi o wiek, to dominują pianiści mający 20-25 lat, ale mamy też piątkę nastolatków, w tym zaledwie 16-letnią Tianyao Lu. Do tej grupy można także metrykalnie zaliczyć Yehudę Prokopowicza, który dopiero za miesiąc będzie obchodził 20 urodziny.

Reklama
Reklama

Najstarsi w konkursowej stawce to 30-letnia Shiori Kuwahara, 28-letni Eric Lu i o rok młodszy Piotr Pawlak. Nasz pianista bierze udział w Konkursie już po raz trzeci, Amerykanin po raz drugi – dziesięć lat temu wyjechał z Warszawy z IV nagrodą.

Jury ograniczyło się w niedzielę w nocy jedynie do ogłoszenia wyników, żadnych komentarzy nie było. Werdykt zachowuje różnorodność nie tylko jeśli chodzi o wiek uczestników, ale i w podejściu do Chopina, więc nie wzbudza kontrowersji.

Nie obyło się jednak bez paru niespodzianek, jak choćby odrzucenie fenomenalnie zdolnego Jacky'a Zhanga z Wielkiej Brytanii. Największą niespodzianką jest niewątpliwie brak w półfinale 21-letniego Hao Rao z Chin, ulubieńca publiczności, przez jej część typowanego wręcz na jednego z triumfatorów Konkursu. W 2021 r. też w nim startował i doszedł do finału, ale nie zdobył nagrody. Teraz chciał zajść wyżej, ale chyba za bardzo się starał. W drugim etapie próbował oszołomić jurorów potęgą brzmienia i nadekspresją gry, więc w efekcie wyszło zupełnie inaczej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konkurs Chopinowski

Po dość kiepskim starcie, po którym w pierwszym etapie ponieśliśmy spore straty, teraz polska ekipa prezentuje się całkiem mocno. Liczbowo wyprzedzają nas jedynie Chiny, co dla nikogo nie jest niespodzianką, ale Polska nadal ma w grze taką samą liczbę przedstawicieli co Japonia. Ogółem w dwudziestce uczestników trzeciego etapu znaleźli się pianiści i pianistki z ośmiu krajów, co nadal zapewnia Konkursowi interesującą różnorodność.

Czarnym koniem okazał się Victor Ong z Malezji, bo to kraj mało aktywny w historii Konkursu, ale też po udanym recitalu, jaki wykonał w drugim etapie, jego obecność w tym, dość już elitarnym gronie, nie powinna zaskakiwać. Oprócz niego i Polaków na liście uczestników znaleźli się ponadto: Yang (Jack) Gao, Tianyou Li, Xiaoxuan Li, Tianyao Lu, Zitong Wang i Yifan Wu z Chin, Shiori Kuwahara, Miyu Shindo i Tomoharu Ushida z Japonii, Kevin Chen i Eric Guo z Kanady, bracia Hyo Lee i Hyuk Lee z Korei Południowej, Eric Lu i William Yang z USA oraz, dla niektórych będący niespodzianką, David Khrikuli z Gruzji, który jest jednak bardzo dobrym pianistą.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
W sieci znacząco wzrosła liczba nielegalnych ofert sprzedaży biletów na Konkurs Chopinowski
Muzyka klasyczna
Fałszywe bilety zalewają Konkurs Chopinowski. Organizatorzy ostrzegają przed oszustami
20-letni Yehuda Prokopowicz wystąpoi w drugim etapie
Muzyka klasyczna
Konkurs Chopinowski. Czterech Polaków gra dalej
Ziye Tao z Chin zagra pierwszy na Konkursie Chopinowskim
Muzyka klasyczna
Konkurs Chopinowski zarzuca sieć na cały świat
Zbigniew Preisner w Barbican Center
Muzyka klasyczna
Zbigniew Preisner w Londynie w kasku jak stoczniowiec. „Bądź wierny, idź"
Plakat VII Festiwalu romantycznych kompozycji, autorka: Patrycja Longawa
Muzyka klasyczna
Festiwal „Salon Chopina”. Pianohooligan w romantycznym salonie
Reklama
Reklama
e-Wydanie