Wśród szczęśliwców, którzy będą grać dalej są także Polacy: Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak i najmłodszy z nich, 20-letni Yehuda Prokopowicz, student Akademii Muzycznej w Krakowie. Pozostali mają 25 lat lub więcej, co oznacza, że znajdują się w grupie bardziej doświadczonych pianistek i pianistów.
Tegoroczny konkurs pozostaje bowiem – przynajmniej w tej fazie rywalizacji – konkursem młodości. W stawce pozostała bowiem szóstka 17- lub 18-latków. Bardzo liczna jest ponadto grupa pianistów urodzonych w 2005 r. lub tylko o rok lub dwa lata starszych. I choć drugi etap może jeszcze wiele zmienić, nie da się ukryć, że to młodsi uczestnicy dodają kolorytu i zadziorności temu Konkursowi.
Jak można było oczekiwać, dominują nadal Chińczycy i zapewne pod tym względem niewiele się zmieni. W szczęśliwej czterdziestce uczestników II etapu jest czternaścioro przedstawicieli Chin. Zakwalifikowały się cztery pianistki i jeden pianista z Japonii. Po trzech przedstawicieli mają Korea Południowa i USA. Jest także dwóch pianistów z Włoch oraz dwóch z Kanady. Chińskie Tajpej, Francja, Gruzja, Niemcy i Wielka Brytania mają po jednym przedstawicielu. Do kolejnego etapu zakwalifikował się też Philipp Lynov, występujący pod neutralną flagą. Mimo dominacji Chin konkursowa geografia przedstawia się więc interesująco.
Środa dla uczestników Konkursu będzie dniem odpoczynku. W czwartek 9 października zacznie się etap drugi, który potrwa do niedzieli. Obowiązkowym punktem programu jest polonez oraz preludia Chopina. Uczestnicy można zagrać wszystkie 24 lub tylko 6 z nich, ale wówczas występ trzeba uzupełnić o dowolnie wybrane utwory. Każdy uczestnik będzie musiał się więc zaprezentować w wymagającym recitalu trwającym od 40 do 50 minut. To będzie już trudny etap prawdy.
