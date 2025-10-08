Wśród szczęśliwców, którzy będą grać dalej są także Polacy: Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak i najmłodszy z nich, 20-letni Yehuda Prokopowicz, student Akademii Muzycznej w Krakowie. Pozostali mają 25 lat lub więcej, co oznacza, że znajdują się w grupie bardziej doświadczonych pianistek i pianistów.

Reklama Reklama

Konkurs Chopinowski 2025 konkursem młodości

Tegoroczny konkurs pozostaje bowiem – przynajmniej w tej fazie rywalizacji – konkursem młodości. W stawce pozostała bowiem szóstka 17- lub 18-latków. Bardzo liczna jest ponadto grupa pianistów urodzonych w 2005 r. lub tylko o rok lub dwa lata starszych. I choć drugi etap może jeszcze wiele zmienić, nie da się ukryć, że to młodsi uczestnicy dodają kolorytu i zadziorności temu Konkursowi.