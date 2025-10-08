Rzeczpospolita
Wydarzenia
Konkurs Chopinowski. Czterech Polaków gra dalej

Jury XIX Konkursu Chopinowskiego podjęło późnym wieczorem we wtorek pierwszą decyzję i do drugiego etapu zakwalifikowało regulaminową czterdziestkę uczestników.

Publikacja: 08.10.2025 05:03

20-letni Yehuda Prokopowicz wystąpoi w drugim etapie

Yehuda Prokopowicz

20-letni Yehuda Prokopowicz wystąpoi w drugim etapie

Foto: Krzysztof Szlezak

Jacek Marczyński

Wśród szczęśliwców, którzy będą grać dalej są także Polacy: Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak i najmłodszy z nich, 20-letni Yehuda Prokopowicz, student Akademii Muzycznej w Krakowie. Pozostali mają 25 lat lub więcej, co oznacza, że znajdują się w grupie bardziej doświadczonych pianistek i pianistów.

Konkurs Chopinowski 2025 konkursem młodości

Huyk i Hyo Lee
Konkurs Chopinowski 2025
Czwarty dzień Konkursu. Korea wkracza do gry

Tegoroczny konkurs pozostaje bowiem – przynajmniej w tej fazie rywalizacji – konkursem młodości. W stawce pozostała bowiem szóstka 17- lub 18-latków. Bardzo liczna jest ponadto grupa pianistów urodzonych w 2005 r. lub tylko o rok lub dwa lata starszych. I choć drugi etap może jeszcze wiele zmienić, nie da się ukryć, że to młodsi uczestnicy dodają kolorytu i zadziorności temu Konkursowi.

14

Tylu pianistów z Chin zakwalifikowało się do II etapu Konkursu Chopinowskiego

Jak można było oczekiwać, dominują nadal Chińczycy i zapewne pod tym względem niewiele się zmieni. W szczęśliwej czterdziestce uczestników II etapu jest czternaścioro przedstawicieli Chin. Zakwalifikowały się cztery pianistki i jeden pianista z Japonii. Po trzech przedstawicieli mają  Korea Południowa i USA. Jest także dwóch pianistów z Włoch oraz dwóch z Kanady. Chińskie Tajpej, Francja, Gruzja, Niemcy i Wielka Brytania mają po jednym przedstawicielu. Do kolejnego etapu zakwalifikował się też Philipp Lynov, występujący pod neutralną flagą. Mimo dominacji Chin konkursowa geografia przedstawia się więc interesująco.

Konkurs Chopinowski: Teraz etap polonezów i preludiów

Środa dla uczestników Konkursu będzie dniem odpoczynku. W czwartek 9 października zacznie się etap drugi, który potrwa do niedzieli. Obowiązkowym punktem programu jest polonez oraz preludia Chopina. Uczestnicy można zagrać wszystkie 24 lub tylko 6 z nich, ale wówczas występ trzeba uzupełnić o dowolnie wybrane utwory. Każdy uczestnik będzie musiał się więc zaprezentować w wymagającym recitalu trwającym od 40 do 50 minut. To będzie już trudny etap prawdy. 

Konkurs Chopinowski

Konkurs Chopinowski 2025 konkursem młodości

