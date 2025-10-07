Aktualizacja: 07.10.2025 12:03 Publikacja: 07.10.2025 10:09
Huyk i Hyo Lee
Po ich poniedziałkowym występie trudno właściwie określić, który z nich wypadł lepiej. Huyk to już pianista niewątpliwie ukształtowany i świadomy swego warsztatu, Hyo pewien brak doświadczenia nadrabia energią. Muzycznie są chyba do siebie podobni, bo najlepiej każdy z nich zaprezentował się w walcu. Huyk pięknie zagrał też Nokturn H-dur, Hyo mógł podobać się w Balladzie F-dur.
I jest jeszcze trzeci Lee, który wystąpił bezpośrednio po nich. Kwanwook Lee nie jest z nimi w żaden sposób spokrewniony. Ma 29 lat oraz dużą wrażliwość muzyczną, co udowodnił zwłaszcza w Barkaroli Fis-dur.
Powrót na Konkurs Hyuka Lee nie jest największą sensacją. Tę sprawił Amerykanin Eric Lu, który w 2015 roku na Konkursie Chopinowskim zdobył IV nagrodę. Miał wtedy 17 lat, był jednym z najmłodszych laureatów w historii. Teraz starszy o lat dziesięć, bogatszy o inne nagrody konkursowe i z dużym doświadczeniem estradowym, postanowił zawalczyć o coś więcej.
Trudno powiedzieć, czy mu się to uda. Obecny występ w pierwszym etapie pokazał nam Erica Lu, jakiego dobrze znamy, w końcu grywa w Polsce dosyć często. Niewątpliwie jest pianistą artystycznie dojrzałym, a po serii poprzedzających jego występ popisów młodych Chińczyków to on zaprezentował Chopina dogłębnie przemyślanego i osobistego. Nokturn cis-moll był rozpięty między mglistą subtelnością i tajemniczym mrokiem, w Balladzie f-moll udowodnił swą wrażliwość na jakość dźwięku, Walc As-dur op. 42 stanowił zabawę formą. Z drugiej jednak strony nie udowodnił, że jego Chopin 2025 roku jest inny niż ten, z którym przyjechał na Konkurs dekadę temu.
Tianyao Lyu
Philipp Lynov
Eric Lu
Kwanwook Lee
Huyk i Hyo Lee
Nathalia Milstein
Przez te lata, które minęły od sukcesu Erica Lu, Konkurs odmłodniał. Każdego dnia pojawiają się w tym roku niezwykle zdolni nastolatkowie, nie inaczej było w poniedziałek. 17-letni Tiankun Ma z Chin to pianista o ekspresji dorosłego mężczyzny, co pozwoliło mu w Balladzie f-moll swobodnie operować skrajnościami dynamicznymi, by stworzyć zamkniętą formę muzyczną.
Jeszcze większym fenomenem jest jego rodaczka Tianyao Lyu, która 17. urodziny będzie obchodzić dokładnie w dniu rozdania nagród na Konkursie. Wygląda jak dziewczynka ze starszych klas podstawówki, ale pianistycznej sprawności połączonej z wrażliwością mogą jej pozazdrości dojrzali pianiści. Na dodatek bardzo mądrze dobrała program I etapu, który uwypuklił walory jej gry. Ciekawe, jak poradziłaby sobie w kolejnej fazie Konkursu.
Pytania o to, kto zagra w II etapie, pojawia się zaś coraz częściej. Na pewno warto, by mógł się w nim zaprezentować występujący pod neutralną flagą 26-letni Philipp Lynov, od 2022 roku studiujący w Kolonii. To reprezentant dobrych europejskich tradycji pianistycznych, niewielu uczestników Konkursu potrafiło z takim wyczuciem zagrać walca Chopina jak on.
Miejmy też nadzieję, że będą grać dalej dwie 30-letnie pianistki: Xuanyi Mao z Chin oraz Francuzka Nathalia Milstein. Mają bardzo rożne temperamenty, pierwsza jest bardziej introwertyczna, druga ekspresyjna, ale łączy je to, co najcenniejsze: wnikliwość w podejściu do muzyki Chopina i niechęć do łatwych popisów, dość częstych u pianistycznej młodzieży.
